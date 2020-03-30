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30.03.2020 12:41
Рубрика: В мире

В США стали отправлять на карантин пассажиров внутренних рейсов

Текст: Максим Макарычев

Впервые в мире, в Соединенных Штатах, стали отправлять на карантин пассажиров не только международных, но и внутренних рейсов.

Техасский губернатор Грег Эбботт заявил, что пассажиры, прибывающие из штатов Калифорния и Вашингтон, а также из городов Майами, Атланта, Детройт и Чикаго должны отправиться на 14-дневный карантин, чтобы бороться с коронавирусом. За два дня до этого подобные правила были введены в отношении лиц, которые прибыли рейсами из Нью-Йорка. Прибывший пассажир должен будет в аэропорту заполнить бланк и указать, где он будет находиться на карантине. Его местонахождение проконтролируют с помощью мобильных приложений.

Несоблюдение правил штата Texas в отношении COVID-19 может привести к аресту и тюремному заключению, сообщает The Mercury News.

Фото: U.S. Navy / youtube.com
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Приоритет в плане контроля будет отдан рейсам из Нью-Йорка, на который приходится 56 процентов случаев заболевания COVID-19 в США, а также из Калифорнии. Этот шаг во многом обусловлен тем, что в калифорнийском Сан-Франциско, втором городе США после Нью-Йорка, в последние дни наблюдается резкий рост заболеваний коронавирусом. Заметное увеличение количества заразившихся прогнозируется в ближайшие дни и в Лос-Анджелесе. Мэр этого города с населением в 10 миллионов человек Эрик Гарсетти заявил в пятницу, что, если нынешние тенденции заражения COVID-19 в Лос-Анджелесе будут продолжаться, а случаи коронавируса, также, как и сейчас, будут удваиваться каждые два дня, то к среде город будет находиться на уровне вспышки заболевания, как в Нью-Йорке.

В Техасе зарегистрировано более 2500 случаев COVID-19 и, по меньшей мере, 34 связанных с ним смерти.

Эбботт также ввел ограничения для лиц, которые прибывают из соседней Луизианы, которая постепенно становится одним из эпицентров коронавируса в США. Техас готовит центральный конференц-центр Далласа для размещения инфицированных пациентов в рамках плана губернатора. Эбботт пояснил, что сейчас в Далласе и по всему Техасу достаточно кроватей для лечения пациентов, но в случае необходимости, по данным инженерного корпуса армии США, в городском конференц-центре можно будет разместить до 1400 человек.

Фото: REUTERS/ALEXANDER DRAGO
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По словам Эбботта, служащие национальной гвардии штата будут патрулировать точки въезда на шоссе на границе с Луизианой и потребуют остановки абсолютно для всех водителей личных машин, въезжающих в Техас. Приказ Эбботта обязывает водителей заполнить бланк, после чего они будут помещены на карантин в штате. Более чем у 3500 жителей Луизианы было диагностировано заболевание, вызванное новым коронавирусом, и более 150 из них умерли, согласно официальным данным, опубликованным в воскресенье.

В воскресенье, через несколько часов после заявления Эбботта, отмечают журналисты, движение как в Техасе, так и за его пределами было свободным на автомагистрали 10 возле реки Сабина, которая разделяет Техас и Луизиану. Не было замечено ни одного гвардейца и патруля, хотя многочисленные электронные указатели на шоссе в обоих направлениях предупреждали водителей о том, что "они должны отправиться на карантин".

Между тем

По состоянию на 12.30 понедельника по московскому времени 724 945 человек заболело коронавирусом в мире, из них 143 055 в США. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет статистический учет заразившихся коронавирусом в режиме онлайн на своем сайте.

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