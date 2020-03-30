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В Telegram появились анимированные эмодзи коронавируса и папки для чатов

Текст:   Богдан Бобров
30.03.2020,  
22:22
Фото: Блог Telegram Фото: Блог Telegram
Фото: Блог Telegram

Разработчики мессенджера Telegram по-своему отреагировали на пандемию коронавируса и выкатили очередное крупное обновление.

Главным нововведением стала возможность группировать чаты по отдельным папкам - это может быть полезно для людей, вынужденных работать удаленно и фильтровать рабочую и личную переписку. При этом в каждой из директорий может быть сколько угодно закрепленных бесед.

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Кроме того, теперь владельцы каналов с аудиторией более 1000 подписчиков смогут просматривать подробную статистику о росте и эффективности публикаций.

В дополнение к этому, приложение пополнилось пачкой очередных анимированных эмодзи - в этот раз все они, так или иначе, связаны с эпидемией COVID-19.

Ну и последнее дополнение носит больше развлекательный характер - в любом чате можно бросить игральные кости. Это может быть полезным при решении каких-либо разногласий.

интернет
Фото: iStock
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