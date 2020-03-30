В тюрьме сирийской Хасаки вспыхнул бунт

Заключенные боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) сбежали из тюрьмы "Гуйран" в северо-восточной сирийской провинции Хасака, которая контролируется группировкой "Сирийские демократические силы" (SDF), состоящей из курдов. Местные источники утверждают, что в тюрьме, где содержится около трех тысяч боевиков ИГИЛ, произошел мятеж.

Пресс-секретарь SDF Мустафа Бали опубликовал заявление о происшествии в своем Twitter: "Террористам ИГИЛ удалось захватить первый этаж тюрьмы Хасака, они проломили стены и двери. Некоторым из них удалось сбежать, и наши войска пытаются их отыскать. Антитеррористические силы разбираются с ситуацией на первом этаже, чтобы покончить с беспорядками в тюрьме".

Стоит заметить, что бунты в тюрьмах, расположенных на контролируемой курдами территории, происходят регулярно, и за последний месяц это уже четвертый случай. Ранее задержанные курдами боевики прорывались из-под охраны в двух других тюрьмах Хасаки и в районе ас-Сур - сельской местности провинции Дэйр-эз-Зор. Об этом напоминает агентство Sky News Arabia.