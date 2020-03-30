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30.03.2020 12:54
Рубрика: Общество

В ВОЗ уточнили, как распространяется коронавирус

Текст: Юрий Когалов
Коронавирус передается не по воздуху, а через микроскопические частицы воды, которые выдыхает инфицированный, при кашле или чихании. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
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Прежде, чем сделать такой вывод, специалисты проанализировали свыше 75 тысяч случаев заражения в Китае. По их мнению, передача коронавируса от человека к человеку происходит при тесном контакте, при общении на расстоянии менее одного метра. Вирус может проникнуть в организм через рот, нос или глаза, если поблизости будет кашлять больной. Впрочем, передается он и при непосредственном контакте с инфицированными или через предметы (градусник, стетоскоп). Эти данные крайне важны для поиска эффективных методов лечения и предотвращения распространения COVID-19.

В исследовании также отмечается, что в исключительных случаях происходит передача коронавируса и по воздуху, но подобное возможно только в больницах, когда больной подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (в момент отключения от него), проводится трахеостомия, интубация и другие подобные операции или сердечно-легочная реанимация.

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В связи с этим делается вывод, что маски, респираторы и другие защитные средства нужны в первую очередь медикам, контактирующим с зараженными. При этом врачи и медсестры должны не только уметь правильно их использовать, но и не забывать о других методах гигиены, подчеркивают в ВОЗ.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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