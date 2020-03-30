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30.03.2020 20:06
Рубрика: В мире

Они сражались за жизнь

О самоотверженности медработников Китая в борьбе с коронавирусом узнал весь мир
Текст: Тимофей Бахвалов
Российская газета - Спецвыпуск № 68(8122)
Медицинская шапочка, защитные очки, маска № 95, защитный костюм, перчатки… перед тем, как выйти к больным, врачам необходимо полностью облачиться в защитный костюм.

Сделать это необходимо не только в полном соответствии с техникой безопасности, но и в строгой последовательности - ошибка может стоить жизни. В защитной экипировке врачи работают смену, а это несколько часов подряд без еды, питья и возможности посетить туалет. Еще долго после смены на их лицах остаются следы от масок и очков, как напоминание о том, что завтра всю эту экипировку предстоит надеть снова. Но схватка с вирусом идет не только на "передовой" палат-изоляторов. За пределами карантинных зон тоже дни и ночи напролет трудятся медики: наблюдают за состоянием пациентов, разрабатывают методики эффективного лечения, обеспечивают доставку больным лекарств и еды.

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В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

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