Медицинская шапочка, защитные очки, маска № 95, защитный костюм, перчатки… перед тем, как выйти к больным, врачам необходимо полностью облачиться в защитный костюм.

Сделать это необходимо не только в полном соответствии с техникой безопасности, но и в строгой последовательности - ошибка может стоить жизни. В защитной экипировке врачи работают смену, а это несколько часов подряд без еды, питья и возможности посетить туалет. Еще долго после смены на их лицах остаются следы от масок и очков, как напоминание о том, что завтра всю эту экипировку предстоит надеть снова. Но схватка с вирусом идет не только на "передовой" палат-изоляторов. За пределами карантинных зон тоже дни и ночи напролет трудятся медики: наблюдают за состоянием пациентов, разрабатывают методики эффективного лечения, обеспечивают доставку больным лекарств и еды.