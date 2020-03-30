Власти Грузии объявили карантин и вводят комендантский час

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил в стране карантин в связи с угрозой коронавируса и ввел комендантский час. Об этом сообщает apsny.ge.

"На время действия чрезвычайного положения объявляется фактически полный карантин", - заявил премьер. По его словам, с 21:00 и до 6:00 запрещается передвижение как пешком, так и на транспорте. Действовать комендантский час начнет с 31 марта.

Полностью останавливается работа общественного транспорта. "Допускается передвижение только на легковых автомашинах, в том числе на такси, лишь в том случае, если учтена рекомендация минздрава и в автомобиле будет не более трех человек, из них двое будут на заднем сиденье", - заявил Гахария.

В рамках карантинного режима людям старше 70 лет запрещено выходить из дома кроме случаев, когда они направляются в ближайший продуктовый магазин, аптеку или медицинское учреждение.

По словам Гахарии, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 100 человек.