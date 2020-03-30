Новости

Италия продлит карантин по коронавирусу до Пасхи 00:26
В Москве существенно сократился пассажиропоток на транспорте 00:25
Биологи нашли 69 соединений, уничтожающий вирусный белок SARS-CoV-2 30.03.2020
На горячую линию по вопросам коронавируса поступило более 40 тысяч заявок на социальные услуги 30.03.2020
В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом 30.03.2020
Досрочный этап Всероссийской переписи населения перенесут 30.03.2020
Найдена связь между ожирением и риском заразиться коронавирусом 30.03.2020
К утру вторника в Москве может выпасть до 8 см снега 30.03.2020
В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом 30.03.2020
Путин утвердил новый состав оргкомитета "Победа" 30.03.2020
Возвращать из-за границы в Москву будут не более 500 россиян в сутки 30.03.2020
В Нижегородской области ввели режим самоизоляции 30.03.2020
Во Франции за сутки от COVID-19 умерли свыше 400 человек 30.03.2020
Экспортерам устроят выставки онлайн 30.03.2020
Программа "Календарь" первой начала использовать QR-код для анонсов 30.03.2020
Умер режиссер Владимир Ласточкин 30.03.2020
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Отчаянных домохозяек" Джон Каллахан 30.03.2020
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову 30.03.2020
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве 30.03.2020
Лавров обсудил с Помпео ситуацию с коронавирусом 30.03.2020
Архангельская область ввела режим строгой изоляции 30.03.2020
Путин наградил известных актеров 30.03.2020
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции 30.03.2020
Лукашенко направил соболезнование родным Юрия Бондарева 30.03.2020
Во Франции раскопали 7000-летний некрополь с необычными могилами 30.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
30.03.2020 21:25
Рубрика: В мире

Во Франции за сутки от COVID-19 умерли свыше 400 человек

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Во Франции за минувшие 24 часа от последствий коронавируса скончались 418 человек. Таким образом, общее количество жертв эпидемии превысило три тысячи человек. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон.

По его словам, "мы имеем дело с очень серьезной эпидемией, которая продолжает распространяться".

Фото: Carlo BRESSAN / AFP
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

В настоящее время в больницах страны госпитализированы около 21 тысячи французов с диагнозом COVID-19. Из них более пяти тысяч помещены в реанимационные блоки.

Вместе с тем Жером Саломон сообщил, что с 1 марта почти 17 тысяч больных, находившихся на лечении, выздоровели и были выписаны из больниц.

Всего во Франции с первых дней эпидемии было зарегистрировано 44 550 случаев заболевания коронавирусом.

В мире Европа Франция Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Фейк про коронавирус повлечет лишение свободы на срок до 5 лет
Путин и Трамп обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах
Мишустин призвал проработать возможность введения режима самоизоляции в регионах
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой