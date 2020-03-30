Во Франции за сутки от COVID-19 умерли свыше 400 человек

Во Франции за минувшие 24 часа от последствий коронавируса скончались 418 человек. Таким образом, общее количество жертв эпидемии превысило три тысячи человек. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон.

По его словам, "мы имеем дело с очень серьезной эпидемией, которая продолжает распространяться".

В настоящее время в больницах страны госпитализированы около 21 тысячи французов с диагнозом COVID-19. Из них более пяти тысяч помещены в реанимационные блоки.

Вместе с тем Жером Саломон сообщил, что с 1 марта почти 17 тысяч больных, находившихся на лечении, выздоровели и были выписаны из больниц.

Всего во Франции с первых дней эпидемии было зарегистрировано 44 550 случаев заболевания коронавирусом.