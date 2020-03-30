Постановление губернатора Волгоградской области от 30 марта 2020 года № 227 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" изменение, изложив его текст в следующей редакции:

"В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31 января 2020 г. № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 02 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1779-ОД "О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 октября 2012 г. № 958 "О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в связи с угрозой распространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также, руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения к населению 25 марта 2020 г. в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 12, решениями по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 г., решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14 марта 2020 г. № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области от 26 марта 2020 г. № 1 кс "О ходе реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Волгоградской области", в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Ввести на территории Волгоградской области с 16 марта 2020 г. режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный уровень реагирования (далее именуется - режим повышенной готовности).

2. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Волгоградской области, руководителям органов государственной власти Волгоградской области, главам администраций муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, руководителям представительных органов муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, руководителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской области, максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только неотложных мероприятий.

3. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории Волгоградской области:

3.1. Прибывшим с территории иностранных государств:

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания за рубежом, свою контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию call-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области по телефону 8-800-200-86-76 (далее именуется - горячая линия call-центра) или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

3.2. Совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции с гражданами, указанными в подпункте 3.1 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, - обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

3.3. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), а также в зданиях (помещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

3.4. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения) по телефонам либо в электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет, или на горячую линию call-центра, или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

3.5. Соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции.

4. Рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) на территории Волгоградской области:

использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений;

ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма;

воздержаться от посещения религиозных объектов;

перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально ограничить количество их участников (не более 10 человек);

отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек.

5. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

6. Временно приостановить на территории Волгоградской области:

6.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

6.3. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи.

6.4. Оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, связанных с лечением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

6.5. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

7. Приостановить на территории Волгоградской области:

7.1. С 28 марта по 05 апреля 2020 г.:

работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа.

7.2. До 01 июня 2020 г. - бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, турбаз, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках (в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, - обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать питание таких лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора).

8. Приостановить в Волгоградской области с 00 ч 00 мин. 01 апреля 2020 г. по 23 ч 59 мин. 05 апреля 2020 г. осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозок пассажиров и багажа по пригородным маршрутам внутреннего водного транспорта (за исключением специальных маршрутов).

9. Рекомендовать главам администраций городских округов город-герой Волгоград и город Волжский:

приостановить с 00 ч 00 мин. 01 апреля 2020 г. по 23 ч 59 мин. 05 апреля 2020 г. осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозок пассажиров и багажа по внутригородским маршрутам внутреннего водного транспорта (за исключением специальных маршрутов);

в случае приостановления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозок пассажиров и багажа по внутригородским маршрутам внутреннего водного транспорта принять меры по перевозке (возвращению) граждан к месту жительства.

10. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Волгоградской области, руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области, главам администраций муниципальных районов и городских округов Волгоградской области и подведомственным им организациям:

обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения Волгоградской области о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

11. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области:

организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования;

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

оказывать работникам из числа лиц, указанных в пунктах 3 и 5 настоящего постановления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пунктах 3 и 5, настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством;

в случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и обратно.

12. Определить комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным на утверждение, в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Волгоградской области, дополнений к перечню товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров).

13. Комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области совместно с комитетом сельского хозяйства Волгоградской области обеспечить проведение мониторинга продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, контроля за их наличием и ценообразованием в розничной сети на территории Волгоградской области.

14. Комитету информационных технологий Волгоградской области обеспечить создание и поддержание работы call-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области.

15. Комитету социальной защиты населения Волгоградской области обеспечить с привлечением волонтеров оперативное взаимодействие с гражданами в возрасте старше 65 лет, соблюдающими режим самоизоляции, в том числе через горячую линию call-центра.

16. Государственному казенному учреждению Волгоградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в период с 31 марта по 03 апреля 2020 г. обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг в очной форме исключительно по предварительной записи в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения, при условии отсутствия у заявителя возможности получения требуемой услуги в электронном виде.

17. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учитывается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

18. Комитету здравоохранения Волгоградской области:

1) обеспечить информирование граждан, в том числе посредством размещения и ежедневного обновления соответствующей информации на странице комитета здравоохранения Волгоградской области в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о территориях, где зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также о симптомах респираторных заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма), при наличии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения);

2) обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и аптечной сети;

3) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 3 и 5 настоящего постановления, а также для лиц, размещаемых в обсерваторах, в пределах 14 календарных дней со дня их возвращения в Российскую Федерацию;

4) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы дополнительным медицинским персоналом, а также обеспечить через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы отдельный прием пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции, внебольничной пневмонии;

5) принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

6) обеспечить:

готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, забору биологического материала от больных для исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV;

медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за всеми гражданами, прибывшими с территорий иностранных государств, по месту их пребывания, при появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, обеспечить их незамедлительную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

7) принять меры:

по организации регулярных занятий с медицинскими работниками с привлечением профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе по проведению разъяснительной работы с населением;

по активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничной пневмонии, уделяя особое внимание необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

19. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, организующим и осуществляющим деятельность в местах с массовым скоплением людей (в том числе на объектах авиационного, железнодорожного, автомобильного, городского электрического, а также внеуличного транспорта, на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), обеспечить на входе в места массового скопления людей измерение температуры тела граждан и дезинфекцию рук, а также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

20. Управлению пресс-службы аппарата Губернатора Волгоградской области совместно с комитетом здравоохранения Волгоградской области, комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Волгоградской области.

21. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области:

совместно с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области принять меры по усилению пограничного контроля на всех пунктах пропуска через российско-казахстанскую государственную границу, в том числе на воздушном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Волгоград (Гумрак), автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска в части досмотра граждан на предмет наличия у них признаков новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

рассматривать при необходимости вопросы о введении ограничительных мероприятий.

22. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных предприятиях Волгоградской области.

23. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области обеспечить готовность органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области.

24. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области:

обеспечить охрану объектов специального назначения (инфекционные стационары, обсерваторы) в период проведения карантинных мероприятий;

оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

оказывать Управлению государственного автодорожного надзора по Волгоградской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта содействие в осуществлении государственного контроля за перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозками пассажиров и багажа по пригородным и внутригородским маршрутам внутреннего водного транспорта в соответствии с пунктом 25 настоящего постановления.

25. Рекомендовать Управлению государственного автодорожного надзора по Волгоградской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области принять меры по государственному контролю за перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозками пассажиров и багажа по пригородным и внутригородским маршрутам внутреннего водного транспорта в период с 00 ч 00 мин. 01 апреля 2020 г. по 23 ч 59 мин. 05 апреля 2020 г.

26. Рекомендовать прокуратуре Волгоградской области и Волгоградской транспортной прокуратуре обеспечить контрольно-надзорные мероприятия за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории Волгоградской области в соответствии с требованиями действующего законодательства.

27. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области на работу в круглосуточном режиме.

28. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

29. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкина.

30. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







