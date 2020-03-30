За прошедшие сутки в России подтверждены еще 302 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 35 регионах. Как и в предыдущие дни, больше всего заболевших прибавилось в столице - 212 случаев.

Далее: 15 заболевших в Коми, 8 - в Санкт-Петербурге, 7 - в Подмосковье. Об этом "РГ" сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.

По остальным регионам рост такой: Республика Бурятия - 5, Архангельская область - 4, Белгородская, Псковская и Кировская области, а так же республики Адыгея и Дагестан - по 3, Владимирская, Рязанская, Ивановская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Саратовская, Челябинская области по 2 и также по 2 в Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл, Пермском и Красноярском краях по 2, в Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской, Оренбургкой, Иркутской и Новосибирской областях - по 1, как и в Калмыкии, Хакасии, а также Ставропольском и Алтайском краях.

Общее количество заболевших в стране - 1836 человек в 71 регионе.

Выздоровели за последние сутки два человека: один в Калининградской и один в Мурманской областях. За весь период по России выздоровели 66 человек. За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерло девять человек.