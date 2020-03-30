Новости

Жителям Свердловской области запретили выходить из дома 17:47
Израильский премьер-министр перейдет в режим самоизоляции 17:37
Запущен ресурс по дистанционному обучению для учителей 17:35
ДОСААФ России из-за COVID-19 отменяет учебные полеты и закрывает тиры 17:34
Врачи предостерегли аллергиков на фоне пандемии коронавируса 17:31
Спасатели призывают москвичей соблюдать режим самоизоляции 17:30
В Перми умер обвиняемый во взрыве газа в жилом доме 17:28
Найдены мощи святой Ядвиги, пропавшие 250 лет назад 17:24
Видео: итальянский певец Пупо поблагодарил РФ за помощь, спев по-русски 17:23
Власти Грузии объявили карантин и вводят комендантский час 17:19
Более 12 тысяч школьников подали заявки на конкурс "Большая перемена" 17:14
Путин: Надо предусмотреть гибкий график работы для непрерывных производств 17:12
Стали известны подробности испытаний Су-57 17:11
Фанатское интро для сериала Last of Us пришлось по душе Нилу Дракманну 17:05
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции 17:02
Деревянный Toyota Land Cruiser 200 взорвал Сеть 17:00
Автор "Тихого места" запустил "Шоу хороших новостей" против COVID-19 16:58
Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке 16:55
Путин призвал создавать в магазинах и аптеках особый порядок обслуживания 16:53
В Перу под древними пирамидами обнаружены захоронения китов и акул 16:51
В Татарстане вводится режим самоизоляции для всех жителей 16:51
Видео: На Ямале стадо оленей перекрыло движение по трассе 16:46
Адвокаты попросили обеспечить им беспрепятственное передвижение по Москве 16:45
На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу 16:41
Из-за нарушений режима тюменцам пообещали московские меры по COVID-19 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 марта по 5 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 марта по 5 апреля
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
30.03.2020 17:35
Рубрика: Общество

Запущен ресурс по дистанционному обучению для учителей

Текст: Ксения Колесникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как создать уникальный и интересный образовательный контент? Подключиться к стриминговому сервису? Задать "цифровую" домашку? В России запущен ресурс по дистанционному образованию для учителей учись-дома.онлайн. По инициативе министерства просвещения на портале открыт бесплатный онлайн-курс, который поможет педагогам по всей стране.

Фото: iStock
Психологи дали советы, как пережить "удаленку" детям, учителям и родителям

Сейчас на сайте размещены три модуля:

- Образовательные ресурсы для педагога: сайты, приложения, видеолекции, курсы и интерактивные приложения.

- Технологии дистанционного образования.

- Как создать свой контент: методики развития онлайн образования.

Здесь же создан банк образовательных ресурсов с полезными и бесплатными онлайн-платформами.

В записи курса участвовали ведущие представители российского онлайн образования: Тотальный диктант, Грамота.ру, Яндекс.Учебник, Алгоритмика, Универсариум, UCHI.RU, iSMART, InternetUrok.ru, Skyeng, цифровая фабрика инноваций и другие.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Что надо знать родителям про цифровые образовательные ресурсы

"На сайте также проводится опрос педагогов о том, какие навыки востребованы, какие ресурсы и сервисы были бы интересны. Это позволит сделать курс более динамичным и актуальным для учителей. Мы будем оперативно дорабатывать курс, включать новые лекции и другие материалы", - директор "Цифровой фабрики инноваций" Антонов Евгений.

Организатор курса - Союз "Профессионалы в сфере образовательных инноваций".

Общество Образование

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил провести полную инвентаризацию ресурсов для борьбы с COVID-19
Правительство поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Для всех жителей и гостей Москвы с 30 марта введен карантин
Цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня ноября 2002 года
Главный врач Коммунарки сообщил последние данные о пациентах
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции