Запущен ресурс по дистанционному обучению для учителей

Как создать уникальный и интересный образовательный контент? Подключиться к стриминговому сервису? Задать "цифровую" домашку? В России запущен ресурс по дистанционному образованию для учителей учись-дома.онлайн. По инициативе министерства просвещения на портале открыт бесплатный онлайн-курс, который поможет педагогам по всей стране.

Сейчас на сайте размещены три модуля:

- Образовательные ресурсы для педагога: сайты, приложения, видеолекции, курсы и интерактивные приложения.

- Технологии дистанционного образования.

- Как создать свой контент: методики развития онлайн образования.

Здесь же создан банк образовательных ресурсов с полезными и бесплатными онлайн-платформами.

В записи курса участвовали ведущие представители российского онлайн образования: Тотальный диктант, Грамота.ру, Яндекс.Учебник, Алгоритмика, Универсариум, UCHI.RU, iSMART, InternetUrok.ru, Skyeng, цифровая фабрика инноваций и другие.

"На сайте также проводится опрос педагогов о том, какие навыки востребованы, какие ресурсы и сервисы были бы интересны. Это позволит сделать курс более динамичным и актуальным для учителей. Мы будем оперативно дорабатывать курс, включать новые лекции и другие материалы", - директор "Цифровой фабрики инноваций" Антонов Евгений.

Организатор курса - Союз "Профессионалы в сфере образовательных инноваций".