Жители Уханя помогают друг другу, чтобы победить коронавирус

"На связи Ухань" - проект, подготовленный информационной службой мобильного приложения "Россия - Китай: главное" Медиакорпорации Китая и МИА "Россия сегодня". Его корреспондент беседует с тремя молодыми людьми, которые, как и многие сейчас, по-своему участвуют в борьбе с инфекцией.
25-летний Станислав Янушаускас - студент Института международного образования Чжуннаньского университета экономики и права в Ухане. С самого начала эпидемии он решил остаться в городе. 27-летний Ли Бинь проживает в уханьском районе Цзянъань и работает в службе доставки. На время эпидемии он решил продолжить курьерскую службу. Чжан Сину немного за 30, он живет в городском районе Хуншань, работает в ЖКХ-компании. Сейчас он вместе с коллегами ведет мониторинг ситуации в огромном микрорайоне.
Станислав, какие защитные меры предпринимают власти Китая, чтобы сдержать эпидемию?
Станислав Янушаускас: Правительство КНР принимает множество мер по борьбе с вирусом. Например, чтобы предотвратить распространение болезни, жителям Уханя было запрещено покидать свои дом. На входе в любой жилой комплекс людям измеряют температуру, каждый день нам на телефон приходят сообщения-памятки о том, что делать и не делать во время эпидемии: не выходить на улицу, чаще мыть руки, а если появились симптомы вируса - незамедлительно обратиться к врачу. Университет тоже оказывает огромную поддержку студентам, которые остались в общежитии и не уехали домой.
Какие ограничения действуют в связи с эпидемией?
Станислав Янушаускас: Нам, студентам, не рекомендуется покидать территорию общежития. В основном мы сидим дома и занимаемся самоподготовкой. На данный момент мы можем покидать здание общежития раз в неделю по 6 человек за один раз, чтобы сходить за покупками. Кроме этого покидать территорию общежития и университета строго не рекомендуется.
Работают ли в городе универмаги, заведения общественного питания, служба доставки на дом?
Станислав Янушаускас: Насколько мне известно, закрыто абсолютно все, и это правильно, учитывая, что Ухань является центром эпидемии. Наш университет организовал доставку продуктов в общежитие. Раз в неделю студенты сканируют QR-код, заполняют список своих покупок, потом их доставляют, и мы забираем покупки на первом этаже общежития. Также наш университет организовал доставку готовой еды для тех, кто не умеет или не хочет готовить. Мы можем заказать завтрак, обед и ужин.
Откуда вы получаете свежую информацию об эпидемической ситуации? Доступна ли информация в новостных приложениях или в популярном приложении WeChat?
Станислав Янушаускас: Правительство провинции Хубэй каждый день присылает сообщения-напоминания. WeChat также показывает официальную статистику. В группе университета публикуются данные, касающиеся деталей организации обучения в этот период.
Каким образом эпидемия сказалась на вашей жизни? Что изменилось?
Станислав Янушаускас: Университет организовал онлайн-курсы, чтобы мы не пропускали учебное время. Обычная жизнь стала более рутинной, но зато появилось много свободного времени на дела, которые давно хотел сделать, но откладывал на потом. Плюс - появилось гораздо больше времени на самоподготовку. Из-за ограничений передвижения по кампусу, теперь нельзя выходить на пробежку, но некоторые студенты занимаются спортом прямо в своих комнатах. Отдельно хочу отметить руководство университета и работу международного отдела. Они делают для нас очень много, и все иностранные студенты благодарны им за то, что о нас не забывают. Мы чувствуем себя комфортно даже в период эпидемии.
Ли Бинь, вы работаете в доставке, какие защитные меры принимаете во время работы?
Ли Бинь: Я надеваю защитную маску, перчатки и как можно чаще мою руки. В компании нам раздали жидкое мыло для рук. Перед тем как помыть руки, нельзя прикасаться к носу, глазам. На работе мы имеем дело с множеством отправлений и посылок и сначала очень волновались, как бы не подхватить вирус через посылки. Но потом специалисты сообщили, что вирус не передается через посылки, так что все нормально. Сейчас работаем в резиновых перчатках, стараемся не трогать отправления голыми руками. Каждый день после работы я опрыскиваюсь с ног до головы обеззараживающим раствором на логистическом пункте, переодеваюсь в чистую одежду и иду домой. Но у меня маленький ребенок, я все-таки боюсь его трогать, давно уже его не обнимал.
Какие меры предпринимаются, чтобы избежать заражения при контактах с людьми?
Ли Бинь: На нашем логистическом пункте обычно работает около 20 курьеров, сейчас осталось всего семеро. Зона доставки охватывает более 30 больших и малых микрорайонов, это много. Ежедневно перед сменой заведующий пунктом проверяет у всех температуру, если все нормально, можно приступать к работе. Кроме того, в компании раздали защитные средства - маски, перчатки и др. А когда работа окончена, нужно провести личную дезинфекцию. Доставка теперь идет не так, как раньше. Мы не заходим на территорию микрорайонов, клиенты забирают посылки в назначенном месте у главного входа в компаунд. Если в микрорайоне есть автоматическая камера хранения для посылок, то оставляем посылки в ячейках. Если нет, то мы сначала немного дезинфицируем посылку и оставляем ее у входа. Покупатели сами забирают свой заказ, непосредственного контакта с курьером нет. Если что-то габаритное и тяжелое, мы предоставляем людям тележку, чтобы они сами перевезли свою посылку домой.
Много ли людей сейчас пользуются услугами доставки?
Ли Бинь: Работы значительно прибавилось, каждый день работаем больше десяти часов. Устаю больше, чем раньше, ведь сейчас многие все покупают в интернете, не выходя из дома. Но в работе есть и трогательные моменты. Например, один наш клиент специально для нас купил две упаковки масок. Когда отдавал их нам, сказал, что нам маски очень нужны, мы ведь работаем в таком напряженном режиме. А среди заказов для больниц в основном лапша быстрого приготовления. Я как подумаю о том, как самоотверженно работают сейчас медики - по сравнению с ними нам легко.
Чжан Син, вы работаете в управляющей компании микрорайона, какие противоэпидемические меры у вас приняты?
Чжан Син: Я отвечаю за контроль и регистрацию входящих и выходящих сообщений, по долгу службы общаюсь с разными людьми в микрорайоне. Чтобы обезопасить себя, я работаю в маске, в перчатках, использую другие защитные средства, слежу за личной гигиеной. Общаясь с людьми, мы держимся на безопасном расстоянии один-два метра друг от друга. Что касается одежды, то на работе я в форме, а когда возвращаюсь домой, сразу же переодеваюсь. Форму я тут же стираю и дезинфицирую, тщательно мою руки, чтобы не принести вирус с улицы. Кроме того, я три раза в день дезинфицирую рабочее место, а также все, что нужно для работы. На работе у нас достаточно дезинфицирующих средств, есть спирт и обеззараживающие растворы.
В уханьских микрорайонах действует защитный режим. Как обеспечить нормальный ритм жизни в этих условиях?
Чжан Син: В нашем микрорайоне более 1000 квартир, с конца января микрорайон перешел на закрытый режим на время эпидемии. Поэтому сейчас в нем действуют только одни ворота. Без особой надобности мы призываем не выходить на улицу, доступ на территорию посторонним людям и машинам тоже воспрещен. Если кому-то надо выйти или попасть в микрорайон, то на воротах каждому измеряем температуру, опрыскиваем обеззараживающим средством. Хотя у нас действуют строгие противоэпидемические меры и несколько раз в день проводится дезинфекция всего микрорайона, в начале февраля все равно были выявлены подтвержденные случаи заражения. Узнав об этом, мы сначала занервничали. Но мы заранее выработали план реагирования на появление новых случаев. В этой ситуации все действовали строго по плану: больница немедленно направила бригаду, чтобы отвезти заразившихся в больницу. Весь подъезд, в котором они жили, был изолирован. Все прошло гладко и слаженно, мы по возможности свели к минимуму возможность контактов.
Чтобы обеспечить нормальный режим жизни в микрорайоне и в то же время сократить число выходов на улицу, управляющая компания вместе с уличным комитетом обратились в ближайшие супермаркеты с просьбой ежедневно доставлять все продукты прямо в микрорайон. Ежедневно жильцы микрорайона делают заказы в нашем групповом чате в приложении WeChat. В первой половине дня уличный комитет и супермаркет доставляют упакованные продукты на специальную площадку в микрорайоне, ассортимент всегда разный. Когда привозят продукты, все встают в очередь, держась между собой на расстояние не менее метра. В такое время все могут понять и поддержать друг друга, не создавать толпы и не толкаться. По-моему, это очень важно для борьбы с вирусом.