Жители Уханя помогают друг другу, чтобы победить коронавирус

Пандемия коронавируса, начавшаяся в Китае в конце прошлого года, диктует свои правила жизни, но люди не сдаются. Каждый на своем месте делает все, что от него зависит, тем самым приближая достижение полной победы над вирусом.

Пациенты, излечившиеся от коронавируса, после 14-дневного карантина и медицинского наблюдения выписаны из реабилитационного центра в Ухане. Провинция, бывшая центром вспышки вируса в Китае, возвращается к нормальной жизни. Фото: Агентство Синьхуа через AP

"На связи Ухань" - проект, подготовленный информационной службой мобильного приложения "Россия - Китай: главное" Медиакорпорации Китая и МИА "Россия сегодня". Его корреспондент беседует с тремя молодыми людьми, которые, как и многие сейчас, по-своему участвуют в борьбе с инфекцией.

25-летний Станислав Янушаускас - студент Института международного образования Чжуннаньского университета экономики и права в Ухане. С самого начала эпидемии он решил остаться в городе. 27-летний Ли Бинь проживает в уханьском районе Цзянъань и работает в службе доставки. На время эпидемии он решил продолжить курьерскую службу. Чжан Сину немного за 30, он живет в городском районе Хуншань, работает в ЖКХ-компании. Сейчас он вместе с коллегами ведет мониторинг ситуации в огромном микрорайоне.

Станислав, какие защитные меры предпринимают власти Китая, чтобы сдержать эпидемию?

Станислав Янушаускас: Правительство КНР принимает множество мер по борьбе с вирусом. Например, чтобы предотвратить распространение болезни, жителям Уханя было запрещено покидать свои дом. На входе в любой жилой комплекс людям измеряют температуру, каждый день нам на телефон приходят сообщения-памятки о том, что делать и не делать во время эпидемии: не выходить на улицу, чаще мыть руки, а если появились симптомы вируса - незамедлительно обратиться к врачу. Университет тоже оказывает огромную поддержку студентам, которые остались в общежитии и не уехали домой.

В присутствии академика Чжун Наньшаня (в центре) медики в Ухане вступают в ряды Компартии Китая. Фото: Агентство Синьхуа через AP

Какие ограничения действуют в связи с эпидемией?

Станислав Янушаускас: Нам, студентам, не рекомендуется покидать территорию общежития. В основном мы сидим дома и занимаемся самоподготовкой. На данный момент мы можем покидать здание общежития раз в неделю по 6 человек за один раз, чтобы сходить за покупками. Кроме этого покидать территорию общежития и университета строго не рекомендуется.

Работают ли в городе универмаги, заведения общественного питания, служба доставки на дом?

Станислав Янушаускас: Насколько мне известно, закрыто абсолютно все, и это правильно, учитывая, что Ухань является центром эпидемии. Наш университет организовал доставку продуктов в общежитие. Раз в неделю студенты сканируют QR-код, заполняют список своих покупок, потом их доставляют, и мы забираем покупки на первом этаже общежития. Также наш университет организовал доставку готовой еды для тех, кто не умеет или не хочет готовить. Мы можем заказать завтрак, обед и ужин.

Откуда вы получаете свежую информацию об эпидемической ситуации? Доступна ли информация в новостных приложениях или в популярном приложении WeChat?

Станислав Янушаускас: Правительство провинции Хубэй каждый день присылает сообщения-напоминания. WeChat также показывает официальную статистику. В группе университета публикуются данные, касающиеся деталей организации обучения в этот период.

Каким образом эпидемия сказалась на вашей жизни? Что изменилось?

Станислав Янушаускас: Университет организовал онлайн-курсы, чтобы мы не пропускали учебное время. Обычная жизнь стала более рутинной, но зато появилось много свободного времени на дела, которые давно хотел сделать, но откладывал на потом. Плюс - появилось гораздо больше времени на самоподготовку. Из-за ограничений передвижения по кампусу, теперь нельзя выходить на пробежку, но некоторые студенты занимаются спортом прямо в своих комнатах. Отдельно хочу отметить руководство университета и работу международного отдела. Они делают для нас очень много, и все иностранные студенты благодарны им за то, что о нас не забывают. Мы чувствуем себя комфортно даже в период эпидемии.

Медики обсуждают лечение пациентов во временной больнице в Ухане, провинция Хубэй, Центральный Китай. Фото: Агентство Синьхуа через AP

Ли Бинь, вы работаете в доставке, какие защитные меры принимаете во время работы?

Ли Бинь: Я надеваю защитную маску, перчатки и как можно чаще мою руки. В компании нам раздали жидкое мыло для рук. Перед тем как помыть руки, нельзя прикасаться к носу, глазам. На работе мы имеем дело с множеством отправлений и посылок и сначала очень волновались, как бы не подхватить вирус через посылки. Но потом специалисты сообщили, что вирус не передается через посылки, так что все нормально. Сейчас работаем в резиновых перчатках, стараемся не трогать отправления голыми руками. Каждый день после работы я опрыскиваюсь с ног до головы обеззараживающим раствором на логистическом пункте, переодеваюсь в чистую одежду и иду домой. Но у меня маленький ребенок, я все-таки боюсь его трогать, давно уже его не обнимал.

Курьер развозит отправления в Ухане во время эпидемии. Фото: Агентство Синьхуа

Какие меры предпринимаются, чтобы избежать заражения при контактах с людьми?

Ли Бинь: На нашем логистическом пункте обычно работает около 20 курьеров, сейчас осталось всего семеро. Зона доставки охватывает более 30 больших и малых микрорайонов, это много. Ежедневно перед сменой заведующий пунктом проверяет у всех температуру, если все нормально, можно приступать к работе. Кроме того, в компании раздали защитные средства - маски, перчатки и др. А когда работа окончена, нужно провести личную дезинфекцию. Доставка теперь идет не так, как раньше. Мы не заходим на территорию микрорайонов, клиенты забирают посылки в назначенном месте у главного входа в компаунд. Если в микрорайоне есть автоматическая камера хранения для посылок, то оставляем посылки в ячейках. Если нет, то мы сначала немного дезинфицируем посылку и оставляем ее у входа. Покупатели сами забирают свой заказ, непосредственного контакта с курьером нет. Если что-то габаритное и тяжелое, мы предоставляем людям тележку, чтобы они сами перевезли свою посылку домой.

У входа в один из уханьских микрорайонов сотрудник жилищного комитета проверяет температуру всем входящим. Фото: RED STAR NEWS

Много ли людей сейчас пользуются услугами доставки?

Ли Бинь: Работы значительно прибавилось, каждый день работаем больше десяти часов. Устаю больше, чем раньше, ведь сейчас многие все покупают в интернете, не выходя из дома. Но в работе есть и трогательные моменты. Например, один наш клиент специально для нас купил две упаковки масок. Когда отдавал их нам, сказал, что нам маски очень нужны, мы ведь работаем в таком напряженном режиме. А среди заказов для больниц в основном лапша быстрого приготовления. Я как подумаю о том, как самоотверженно работают сейчас медики - по сравнению с ними нам легко.

Игроки футбольного клуба из Уханя решили покинуть свой тренировочный лагерь на юге Испании и вернуться в Китай. Марбелья, Южная Испания,12 марта 2020 года. Фото: EPA

Чжан Син, вы работаете в управляющей компании микрорайона, какие противоэпидемические меры у вас приняты?

Чжан Син: Я отвечаю за контроль и регистрацию входящих и выходящих сообщений, по долгу службы общаюсь с разными людьми в микрорайоне. Чтобы обезопасить себя, я работаю в маске, в перчатках, использую другие защитные средства, слежу за личной гигиеной. Общаясь с людьми, мы держимся на безопасном расстоянии один-два метра друг от друга. Что касается одежды, то на работе я в форме, а когда возвращаюсь домой, сразу же переодеваюсь. Форму я тут же стираю и дезинфицирую, тщательно мою руки, чтобы не принести вирус с улицы. Кроме того, я три раза в день дезинфицирую рабочее место, а также все, что нужно для работы. На работе у нас достаточно дезинфицирующих средств, есть спирт и обеззараживающие растворы.

В уханьских микрорайонах действует защитный режим. Как обеспечить нормальный ритм жизни в этих условиях?

Чжан Син: В нашем микрорайоне более 1000 квартир, с конца января микрорайон перешел на закрытый режим на время эпидемии. Поэтому сейчас в нем действуют только одни ворота. Без особой надобности мы призываем не выходить на улицу, доступ на территорию посторонним людям и машинам тоже воспрещен. Если кому-то надо выйти или попасть в микрорайон, то на воротах каждому измеряем температуру, опрыскиваем обеззараживающим средством. Хотя у нас действуют строгие противоэпидемические меры и несколько раз в день проводится дезинфекция всего микрорайона, в начале февраля все равно были выявлены подтвержденные случаи заражения. Узнав об этом, мы сначала занервничали. Но мы заранее выработали план реагирования на появление новых случаев. В этой ситуации все действовали строго по плану: больница немедленно направила бригаду, чтобы отвезти заразившихся в больницу. Весь подъезд, в котором они жили, был изолирован. Все прошло гладко и слаженно, мы по возможности свели к минимуму возможность контактов.

Работники ЖКХ одного из микрорайонов привезли жильцам свежие овощи. Фото: RED STAR NEWS

Чтобы обеспечить нормальный режим жизни в микрорайоне и в то же время сократить число выходов на улицу, управляющая компания вместе с уличным комитетом обратились в ближайшие супермаркеты с просьбой ежедневно доставлять все продукты прямо в микрорайон. Ежедневно жильцы микрорайона делают заказы в нашем групповом чате в приложении WeChat. В первой половине дня уличный комитет и супермаркет доставляют упакованные продукты на специальную площадку в микрорайоне, ассортимент всегда разный. Когда привозят продукты, все встают в очередь, держась между собой на расстояние не менее метра. В такое время все могут понять и поддержать друг друга, не создавать толпы и не толкаться. По-моему, это очень важно для борьбы с вирусом.