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Рубрика: В мире

До хаты!

Жители Украины прорвались с территории ЕС, где для них больше нет работы, на родину
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8121)
Пандемия COVID-19 стала для Украины тестом на жизнеспособность, который она показательно провалила: вирус по территории страны распространяется практически беспрепятственно, в полном соответствии с начавшейся после госпереворота медицинской реформой, первым делом уничтожившей за ненадобностью санитарно-эпидемиологическую службу. Однако киевская власть продолжает играть в политику, утратив контроль над эпидемической ситуацией.
Жители Украины стоят в очереди на погранпереходе, чтобы вернуться из ЕС на родину. Фото: REUTERS Жители Украины стоят в очереди на погранпереходе, чтобы вернуться из ЕС на родину. Фото: REUTERS
Жители Украины стоят в очереди на погранпереходе, чтобы вернуться из ЕС на родину. Фото: REUTERS

Украина оказалась одним из немногих государств, которые попросту запретили возврат всех соотечественников на родину. С пятницы границы Незалежной объявлены тотально закрытыми, однако, как это часто бывает, запрет вошел в противоречие с реальностью: лишившиеся работы и бегущие из Евросоюза "заробитчане" заполонили пограничные переходы на западе страны. Перспектива противостояния с человеческой массой, обещающей снести все препятствия и "сжечь таможню", заставила пограничников нарушить запрет и запустить соотечественников на Украину, где их приняли в объятия любящие родственники, а не карантинные бригады. Иными словами, сотни, если не тысячи потенциальных носителей вируса беспрепятственно, без всякого карантина за минувшие сутки оказались на территории Украины.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Из Москвы в Киев отправился поезд с эвакуированными украинцами

Официально по состоянию на 10 утра воскресенья министерство охраны здоровья (МОЗ) рапортовало о 418 зараженных и 9 умерших, однако этим цифрам мало кто из специалистов верит в силу недостаточного количества проведенных тестов, которые только на днях стали поступать в страну. Не добавляют оптимизма панические сюжеты в СМИ о побитых грибком инфекционных отделениях на западе Украины, закрытых на карантин прикарпатских селах, где "каждый второй кашляет", официальной информации о десятках заразившихся врачей в Тернопольской области и депутатах парламента - около десятка - слегших с сухим кашлем и высокой температурой. Панические настроения подогревают и заявления представителей власти: менее месяца пребывающий на посту глава МОЗ Илья Емец требует введения режима ЧП под угрозой отставки, глава МВД Аваков намекает украинцам на грядущий из-за коронавируса голод, а президент Зеленский продолжает развлекать публику успокоительными видеороликами, имеющими в реальности обратный эффект. Эталонной глупостью в этом ряду стоит закрытие метро в городах-миллионниках с введением неких, уже продающихся в интернете специальных пропусков на общественный транспорт.

"Борщевой набор" на Украине подорожал примерно вполовину

Экономические последствия пандемии также дают о себе знать: на Украине стали дорожать продукты. На треть повсеместно подорожала гречка, на четверть хлеб, и почти в два раза капуста. Таким образом, "борщевой набор" на Украине подорожал примерно вполовину, причем о повышении цен крупнейшие ретейлеры объявили публично. Причина подорожания - падение национальной валюты из-за окончания роста пирамиды гособязательств, а также зависимость Украины от сельскохозяйственного импорта. Например, значительную часть сала, картошки и иных продуктов Украина сегодня получает из России. Более того, если верить местным СМИ, бывшей советской житнице может грозить и хлебный голод - экспортеры, пользуясь спросом, распродают стратегический запас зерна и муки, как до этого распродали запас медицинских масок и дезинфекторов.

Между тем ни пандемия, ни угроза голода не останавливает естественное течение украинской политики: завтра, как уверяет президент Зеленский, должно состояться чрезвычайное заседание Верховной рады, на котором депутаты должны принять решение об открытии рынка земли и еще несколько законов, открывающих путь к получению в сумме 8 миллиардов долларов от Международного валютного фонда. У наблюдателей есть большие сомнения, что столь нужные президенту законы будут приняты по причине поражения парламента коронавирусом и страхом ответственности за свое голосование после пандемии перед выжившим населением.

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