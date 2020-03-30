Пандемия COVID-19 стала для Украины тестом на жизнеспособность, который она показательно провалила: вирус по территории страны распространяется практически беспрепятственно, в полном соответствии с начавшейся после госпереворота медицинской реформой, первым делом уничтожившей за ненадобностью санитарно-эпидемиологическую службу. Однако киевская власть продолжает играть в политику, утратив контроль над эпидемической ситуацией.

Украина оказалась одним из немногих государств, которые попросту запретили возврат всех соотечественников на родину. С пятницы границы Незалежной объявлены тотально закрытыми, однако, как это часто бывает, запрет вошел в противоречие с реальностью: лишившиеся работы и бегущие из Евросоюза "заробитчане" заполонили пограничные переходы на западе страны. Перспектива противостояния с человеческой массой, обещающей снести все препятствия и "сжечь таможню", заставила пограничников нарушить запрет и запустить соотечественников на Украину, где их приняли в объятия любящие родственники, а не карантинные бригады. Иными словами, сотни, если не тысячи потенциальных носителей вируса беспрепятственно, без всякого карантина за минувшие сутки оказались на территории Украины.

Официально по состоянию на 10 утра воскресенья министерство охраны здоровья (МОЗ) рапортовало о 418 зараженных и 9 умерших, однако этим цифрам мало кто из специалистов верит в силу недостаточного количества проведенных тестов, которые только на днях стали поступать в страну. Не добавляют оптимизма панические сюжеты в СМИ о побитых грибком инфекционных отделениях на западе Украины, закрытых на карантин прикарпатских селах, где "каждый второй кашляет", официальной информации о десятках заразившихся врачей в Тернопольской области и депутатах парламента - около десятка - слегших с сухим кашлем и высокой температурой. Панические настроения подогревают и заявления представителей власти: менее месяца пребывающий на посту глава МОЗ Илья Емец требует введения режима ЧП под угрозой отставки, глава МВД Аваков намекает украинцам на грядущий из-за коронавируса голод, а президент Зеленский продолжает развлекать публику успокоительными видеороликами, имеющими в реальности обратный эффект. Эталонной глупостью в этом ряду стоит закрытие метро в городах-миллионниках с введением неких, уже продающихся в интернете специальных пропусков на общественный транспорт.

"Борщевой набор" на Украине подорожал примерно вполовину

Экономические последствия пандемии также дают о себе знать: на Украине стали дорожать продукты. На треть повсеместно подорожала гречка, на четверть хлеб, и почти в два раза капуста. Таким образом, "борщевой набор" на Украине подорожал примерно вполовину, причем о повышении цен крупнейшие ретейлеры объявили публично. Причина подорожания - падение национальной валюты из-за окончания роста пирамиды гособязательств, а также зависимость Украины от сельскохозяйственного импорта. Например, значительную часть сала, картошки и иных продуктов Украина сегодня получает из России. Более того, если верить местным СМИ, бывшей советской житнице может грозить и хлебный голод - экспортеры, пользуясь спросом, распродают стратегический запас зерна и муки, как до этого распродали запас медицинских масок и дезинфекторов.

Между тем ни пандемия, ни угроза голода не останавливает естественное течение украинской политики: завтра, как уверяет президент Зеленский, должно состояться чрезвычайное заседание Верховной рады, на котором депутаты должны принять решение об открытии рынка земли и еще несколько законов, открывающих путь к получению в сумме 8 миллиардов долларов от Международного валютного фонда. У наблюдателей есть большие сомнения, что столь нужные президенту законы будут приняты по причине поражения парламента коронавирусом и страхом ответственности за свое голосование после пандемии перед выжившим населением.