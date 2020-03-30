Компания Samsung без громких заявлений представила смартфон Galaxy M11. Презентации устройства, в том числе онлайновой, не проводилось - устройство просто появилось в каталоге на сайте.

Samsung Galaxy M11. Фото: сайт производителя

Аппарат, работающий на чипе Snapdragon серии 4xx (вероятно, 450), оснащен 3 или 3 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб постоянной, имеет тройную камеру (основной, портретный и сверхширокоугольный модули), слот для карт microSD и самое главное - аккумулятор емкостью 5000 мАч, обеспечивающий большое время автономной работы.К слову, аккумулятор поддерживает скоростную зарядку на мощности 15 Вт.

Разрешение 6,4-дюймового дисплея составляет 1560x720 пикселей, в верхней левой части в него врезан глазок фронтальной камеры.

Цены на новинку не объявлены, но модель этой же линейки Galaxy M10 стоила в базовой комплектации 110 долларов (около 8800 рублей).