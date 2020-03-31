Абитуриенты смогут подать документы в вуз до 10 августа

В Минобрнауки определились с точными сроками вступительной кампании.

- Последним днем подачи документов для выпускников школ 2020 года на бюджетные места станет 10 августа, - сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире Первого канала. - Соответственно первая волна зачисления будет 19 августа, а вторая - 24 августа.

В министерстве рассчитывают, что 1 сентября все студенты, в том числе и первокурсники, выйдут на занятия.

Ранее Фальков заявил, что в ведомстве прорабатывается вариант дистанционной защиты дипломов - с использованием технологии распознавания лиц.

Также он отметил, что министерство сохранит курс на увеличение бюджетных мест, особенно по гуманитарным, педагогическим и медицинским направлениям.