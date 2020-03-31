Apple покажет маленький дешевый iPhone совсем скоро. Что о нем известно

В американских магазинах сети Best Buy были замечены аксессуары для еще не выпущенного компактного iPhone. Купить их пока нельзя, зато можно составить впечатление о том, каким он будет.

Для начала - диагональ экрана нового iPhone будет равна 4,7 дюйма - об этом написано на упаковке чехла, который выпускает компания Urban Armor Gear. Вырез под основную камеру как бы намекает, что она будет одинарной и получит вспышку, расположенную справа.

Сам чехол позиционируется как противоударный.

Case for Upcoming Low-Cost iPhone Shows Up at Best Buy With Alleged April 5 Stock Date https://t.co/IfT8ZRnVEl by @julipuli pic.twitter.com/DZI5xZP3ZY — MacRumors.com (@MacRumors) March 30, 2020

Ранее инсайдеры уже рассекречивали часть технических характеристик новинки. Речь шла, в частности, о дактилоскопическом сканере Touch ID и чипе Apple A13 - таким комплектуются новейшие iPhone 11, 11 Pro и 11Pro Max. Что касается цены, то она, по имеющимся сведениям, составит 399 долларов.

iPhone 9 (это неофициальное название) может быть представлен уже 31 марта. Во всяком случае, iPhone SE был представлен в этот же день в 2016 году, а продавцы в Best Buy проинструктированы не продавать чехлы до воскресенья, 5 апреля.