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31.03.2020 14:22
Рубрика: В мире

Австрия вводит с 1 апреля обязательное ношение защитных масок

Текст: Александр Саможнев

По распоряжению австрийского правительства со среды, 1 апреля, вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Наряду с соблюдением социальной дистанции это должно способствовать предотвращению распространению коронавируса, сообщает новостной портал Heute.

"Конечно, мы все хотим, чтобы этот ужас скорее закончился. Но именно сейчас "в затишье перед бурей" нам надо действовать особенно внимательно и последовательно", - заявил канцлер Себастьян Курц в телеобращении к населению.
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По словам политика, если меры окажутся эффективными, их можно будет распространить со временем и на другие сферы жизни. Возможно, маска не окажется лишней и на работе. В целом Австрия контролирует ситуацию с коронавирусом, но расслабляться рано.

Со среды у входа в любой австрийский супермаркет начнут бесплатно вручать посетителям защитные маски, без которых покупки сделать будет невозможно. С этого и начнется ношение масок по всей стране. Кроме того, власти напоминают о неукоснительном соблюдении социальной дистанции. Пока непонятно, как будет выполняться распоряжение правительства, так как в последние несколько недель дезинфицирующие средства и защитные маски стали в аптеках дефицитом. Все большую популярность набирают передачи об изготовлении предмета в домашних условиях. В домохозяйстве всегда найдется кусок ткани, нитки и игла, подбадривают телеведущие.

Среди специалистов нет единого мнения в эффективности использования респираторов при пандемии. Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан полагает, что люди могут подвергаться дополнительному риску, неправильно снимая защитную маску. "Наш совет: мы не советуем носить маски, если вы не больны сами", - рекомендует эксперт ВОЗ.

Между тем, в австрийском Тироле, который граничит с Италией и больше всех пострадал от коронавируса, количество инфицированных впервые снизилось. В понедельник их насчитывалось 1984, а сутки позднее уже 1914, свидетельствуют данные земельного правительства. Всего в Австрии насчитывается 9851 заболевший опасной болезнью, 130 человек умерли.

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