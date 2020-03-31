"По важным товарам создан резерв"

Перебоев с поставками нет и не будет, заверили "РГ" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "Значимого роста цен на товары сейчас нет. Мы постоянно ведем переговоры с поставщиками. Стараемся стабилизировать цены. Как правило, по всем продуктам категории первой необходимости, основным товарным группам нам удается этого добиться", - заявили в ассоциации, куда входят 24 розничные сети. За стоимостью продуктов следят минпромторг и Федеральная антимонопольная служба.

250 процентов составил рост продаж охлажденных мяса, курицы, рыбы и заморозки в середине марта, по данным ретейлеров

"Внутрироссийская логистика находится на хорошем уровне. Проблем с поставками товаров из-за ограничений между регионами быть не должно", - отметил председатель комитета по экономике и науке общероссийской общественной организации "ОПОРА России" Алексей Каневский.

"Бюджеты регионов получат поддержку"

Финансовое положение российских регионов можно назвать наиболее устойчивым за последние 10 лет. В последние годы у них были рекордно низкие уровни заимствований. Этому в значительной степени способствовало проведение минфином политики замещения коммерческих кредитов регионов бюджетными с низкой процентной ставкой, а также два этапа реструктуризации долгов регионов бюджету.

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Денис Мантуров, министр промышленности и торговли:

"Запасов продуктов питания ретейлерами как минимум на два месяца уже закуплено. Работа с поставщиками и минсельхозом проводится ежесуточно, чтобы не было перебоев в первую очередь в логистических центрах".

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Антон Силуанов, министр финансов:

"Нам сейчас нужно сконцентрировать ресурсы на точечной, эффективной поддержке тех отраслей экономики, регионов, малого предпринимательства, всех тех направлений, которые без господдержки просто не смогут существовать".