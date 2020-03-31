Поединок российского боксера Александра Поветкина и временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Диллиана Уайта, который должен был состояться 2 мая в Манчестере, перенесен. Об этом сообщили британские организаторы боя.

Андрей Рябинский, руководитель промоутерской компании "Мир Бокса", представляющей интересы Поветкина, также выступил с заявлением.

- Да, к сожалению, распространение вируса вносит свои коррективы, и, как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесен, - цитирует Рябинского пресс-служба "Мира Бокса".

Отметим, что еще до принятия решения о переносе у Поветкина возникли трудности с подготовкой. Поветкин завершил первый этап тренировок в Сочи 21 марта. После недельного отдыха он должен был приступить к работе со спарринг-партнерами, похожими по стилю на Уайта. Однако из-за закрытия границ их приезд в Россию оказался невозможен.