Цена нефти марки Urals опустилась до уровня марта 1999 года

Стоимость российской нефтяной смеси марки Urals на площадках в Северо-Западной Европе снизилась на 19% до 13 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Argus.

Эта цена включает в себя расходы на фрахт судна и страхование груза до прибытия его в порт назначения. В течение прошлой недели Urals подешевела на 25%. 30 марта в Северо-Западной Европе за баррель Urals давали 16,2 доллара. В средиземноморье цена российской нефти составила 15,25 доллара за баррель.

Российская марка Urals получается в результате смешения в системе магистральных трубопроводов разных типов "черного золота" - тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья, и легкой западносибирской нефти. Экспортируется Urals главным образом в страны Европы.

К цене Urals привязано бюджетное правило, по которому пополняется федеральный бюджет и Фонд национального благосостояния. В 2020 году в федеральный бюджет должны поступать средства из расчета цены Urals 42,4 доллара за баррель.

При снижении стоимости Urals ниже 15 долларов за баррель в России обнуляются экспортные пошлины, значительно снижается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Но пока дополнительные потери российскому бюджету не грозят, поскольку для расчетов используется средняя цена Urals за месяц, которая высчитывается задним числом, за март она окажется выше 15 долларов за баррель.