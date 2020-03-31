Чем дома занимаются москвичи, которым сейчас можно никуда не спешить?

Живопись, кулинария, иностранные языки, подготовка к дачному сезону и множество других интересных дел открыли для себя москвичи во время самоизоляции. Оказалось, что сидеть дома не так уж и скучно, чего многие опасались. Жители большого города пришли к выводу: в карантин самое время заняться тем, до чего раньше не доходили руки. Чем именно? Это и выяснили корреспонденты "РГ", подсмотрев за жителями города через веб-камеры.

Один дома

Когда утром просыпаешься с мыслью, что на работу не надо и впереди целая неделя, которую можно провести дома, так чем же заняться? Можно сделать зарядку, перемыть всю посуду, перебрать старые вещи. Не прошло и полдня, а, кажется, уже столько дел переделано! Что же дальше? "Сажусь за компьютер и на YouTube начинаю читать лекцию "Оптимисты живут дольше. Почему?" - рассказывает "РГ" Майя Сауловна Табачникова. Ей есть о чем рассказать. Первого мая москвичке исполнится 91! Но в это сложно поверить. Она и дома с модной короткой стрижкой, нюдовым маникюром, цветным шарфиком на шее и улыбкой, не сходящей с лица. На пенсию Майя Сауловна ушла пять лет назад. По ее словам, жизнь в делах - это и есть проходной билет к долголетию. От помощи соцработника она наотрез отказывается и сейчас. "Мне одной никогда не скучно, быстро нахожу занятие по душе. До карантина была расписана вся неделя - бассейн, скандинавская ходьба, встречи в социальном центре, где провожу тематические беседы. Теперь перешла в онлайн, - рассказывает она. - Все, что сейчас происходит, моему поколению не страшно. Не потому, что мы на закате жизни, а потому, что у нас большой опыт. Я пережила эпидемию холеры 70-х годов в Одессе, когда было мало лекарств, меньше возможностей оповещения, не было масок и дезинфицирующих средств. Сейчас есть все, мы знаем, что находимся под защитой".

В жизни Майя Табачникова преподавала в школе, работала в театре, в 60 лет ушла в журналистику, карьера в которой закончилась в 85 лет с закрытием журнала "Итоги". Теперь она популярный блогер.

Есть свой рецепт от скуки и у москвички Юлии Соломатиной - она предлагает украсить стены квартиры яркими и необычными картинами. Нарисовать их она поможет в "Инстаграме", где ведет прямые эфиры. Все желающие встречаются на ее страничке ровно в 11.00 в понедельник, среду и пятницу. Но на уроке есть одно условие - никаких упоминаний о злостном вирусе.

По душе рукоделие? Это к Наталье Кулагиной - она приглашает к себе в кружок на YouTube. "У каждого в "сундучках" есть ненужные вещи: обрезки тканей, старые украшения. Если обнаружили артефакты, не спешите избавляться, они могут стать стильным аксессуаром", - начинает она свое выступление перед изобретением броши в стиле бохо.

Время с пользой

Можно стряхнуть пыль с книжек или пересмотреть гигабайты любимых фильмов и сериалов. А можно в реальном режиме времени найти партнера для игры в шахматы или бильярд, в котором кий заменяет мышка. "Внук показал, как забрасывать шары на компьютере, теперь время "улетает", а до карантина я каждый день ходил играть в бильярд в "Мой социальный центр", его открыли совсем недавно напротив моего дома в районе Преображенское", - говорит Михаил Калинин. 67-летний пенсионер признается, что ему не хватает атмосферы клуба, хотя виртуальные игроки попадаются достойные, особенно в шахматах.

Зачем в подарок покупать шкатулки, если их можно сделать своими руками, говорит Елена Репникова, которая в "Инстаграме" показывает свои работы в технике декупаж. Главное - закупить кисточки, краски и специальную шпаклевку: "Работа так затягивает, что забываешь обо всем. Всего два дня, и у вас из обычной стеклянной бутылки на столе будет оригинальная ваза, на подарок можно сделать разделочную доску, подсвечник, тарелку, да все что угодно".

А вот Галина Аркадьевна Король, увидев в Сети защитные маски от разных дизайнеров с затейливым рисунком, решила не отставать. Тем более швейная машинка дома есть и тканей полно. "На днях в гости пришли дочка с внучкой и рассказали, что хотели бы найти необычные защитные маски, и предложили в шутку сшить им. Я согласилась, а когда они увидели, что получился стильный аксессуар, с удовольствием примерили и рассказали знакомым. В итоге заказов теперь у меня хоть отбавляй, но деньги за работу не беру, все в подарок", - признается 70-летняя Галина Аркадьевна. Она врач и до сих пор работает в крупном научном институте, но коллеги, зная, что новый вирус особенно опасен для пожилых людей, отправили ее на карантин. "Я не понимаю, как можно скучать, когда под рукой интернет", - добавляет она.

Дача не за горами

Если человек находится на карантине, самое время заняться подготовкой к дачному сезону - закупить в интернете с доставкой семена, удобрения, рейки для парника, пленку на грядки, продумать, где на даче разбить новые грядки, а прямо на балконе устроить их в миниатюре. Психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина советует экспериментировать: "Возможно, кого-то всегда привлекала идея вырастить арбузы, а кто-то мечтал о редком сорте английских роз, как в палисаднике мисс Марпл, или очень хотел альпийскую горку. Не нужно откладывать задуманное, приступайте уже сейчас к воплощению мечты. Некоторые семена можно уже сеять прямо на окне. Когда они взойдут и окрепнут, их нужно будет пересадить в открытый грунт".

Психолог советует все-таки заручиться советами специалистов. В интернете, помимо форумов, есть группы в социальных сетях, а также каналы на YouTube, в которых блогеры охотно делятся опытом по садоводству или ландшафтному дизайну с подписчиками. В комментариях под видео можно задавать любые вопросы и участвовать в обсуждениях между единомышленниками на тематических форумах.

Размяться перед сезоном помогут онлайн-тренировки на любой вкус - зумба, йога и даже балет. Своими советами в Сети делятся и диетологи, ведь когда остаешься с едой наедине, устоять сложно и можно запросто набрать лишние килограммы.

Совет "РГ"

Театр "на удаленке"

Онлайн-театр собирает зрителей больше, чем мог бы вместить зал. Москвичи смотрят в записи:

Театр "Эрмитаж":

"Последнее письмо", 12+;

"Снимок Бога", 18+;

"Дон Кихот", 16+;

"Цари", 16+;

"Меня нет дома", 16+.

Театр Романа Виктюка:

"Служанки", 18+;

"Федра", 18+.

Театр на Юго-Западе:

"Баба Шанель", 16+;

"Мастер и Маргарита", 16+;

"Вальпургиева ночь", 16+.

Театр Et Cetera:

"451 по Фаренгейту" (1-я часть), 16+;

"451 по Фаренгейту" (2-я часть), 16+;

"Лица", 16+.

Театр имени Владимира Маяковского:

"Женитьба", 12+;

"Мертвые души", 12+.

Кстати

Без паники

Самое главное - не забывать общаться, говорят психологи. Ведь карантин все-таки изоляция, а значит, увидев, послушав, прочитав, лучше позвонить друзьям и рассказать о своих впечатлениях. При малейших признаках беспокойства москвичам стоит обратиться к психологам по номеру бесплатной неотложной помощи 051 с городского или +7 (495) 051 с мобильного либо виртуально поприсутствовать на онлайн-занятиях.