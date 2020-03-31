Дети в Сети: пять родительских мифов об интернете

Новости

В Бурятии подтверждено еще шесть случаев заболевания COVID-19 06:05
Жителей Сахалинской области обязали изолироваться из-за коронавируса 06:04
Во Владивосток из Москвы приехали граждане КНР для эвакуации на родину 05:30
Борт ВКС России с медоборудованием вылетел в США 05:25
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае увеличилось до восьми 04:59
В Октябрьском районе ЕАО ввели карантин из-за коронавируса 04:55
Коронавирус внес коррективы в работу Государственной думы 04:40
Во Владивостоке санаторий превратили в обсерватор 04:34
Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам 04:10
Доля фальсификата на рынке осетровых достигает 40% 04:00
В Армении из-за коронавируса остановился общественный транспорт 03:08
Апрель не обойдется без морозов 03:02
В США за сутки жертвами коронавируса стали 770 человек 02:25
Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях 01:56
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом 01:40
"Иннопром" перенесен на июль 2021 года 31.03.2020
Гарантии по зарплатам для врачей и учителей хотят внести в Трудовой кодекс 31.03.2020
В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска 31.03.2020
СМИ: В Сирии средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля 31.03.2020
В Перми скончался пациент с коронавирусом 31.03.2020
В Нью-Йорке из-за угрозы коронавируса освободят 900 заключенных 31.03.2020
Спасатели освободили медиков и пациента из запертой квартиры в Москве 31.03.2020
За первоапрельские шутки о коронавирусе в Таиланде обещают тюремный срок 31.03.2020
В Сети появились фотографии новой формы сборной России по футболу 31.03.2020
Футболисты "Динамо" оказали помощь больнице в Коммунарке 31.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 05:00
Рубрика: Общество

Дети в Сети: пять родительских мифов об интернете

Текст: Ксения Колесникова
Ситуация с коронавирусом значительно увеличила количество времени, которое дети проводят в интернете. На этом фоне "обострились" родительские тревоги о негативном влиянии мировой паутины на ребенка. Эксперты Национальной родительской ассоциации опубликовали "набор" полезных советов для мам и пап о том, как правильно относиться к ситуации. Они объяснили, почему "дети и интернет" - это не так уж и страшно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Главное, не пытайтесь внезапно стать "примерным" родителем и отнять все гаджеты у вашего ребенка, чтобы якобы защитить его. Во всем нужно чувство меры. Ведь хотим мы того или нет, но гаджеты занимают очень большую часть жизни детей. Отнимая что-то, мы должны предложить достойную альтернативу, а главное, общаться с ребенком! - подчеркивают эксперты.

Миф № 1. Бессмысленное развлечение несет только вред

Многих взрослых сильно раздражают компьютерные игры, "пусть ребенок лучше книжки читает".

Фото: iStock
"Яндекс" запустил индекс самоизоляции для городов России

Увы, бессмысленных и плохих книжек тоже масса. А вот многие виртуальные игры и развлечения детей в реальной жизни могут принести пользу.

Из жизни: "Мой старший сын тратил много времени на просмотр различных "приколов". Это помогло ему в детском лагере стать душой компании. Даже спустя год о нем вспоминали как о человеке, с которым было очень весело".

Точно также, мгновенно находят общий язык те, кто играл в одни и те же компьютерные игры. Кто подписан на одни и те же группы ВКонтакте. Это часто становится маркером, по которому дети объединяются в реале по интересам, ценностям, уровню интеллекта.

Что делать, если кажется, что ребенок тратит время зря? Проанализируйте, какая мотивация у него при этом, что его интересует? Предложите соразмерную альтернативу в оффлайне.

Миф № 2. Вредоносная информация - только в интернете

Интернет - это всего лишь способ работать с информацией. Раньше таким способом были книги.

Фото: iStock
Исследователи рассказали об уязвимости удаленных рабочих столов

Объясните подростку, что не все, что пишут и показывают - правда. Помните анекдот про надписи на заборе, и дрова?

Если вы готовы открыто обсуждать разную информацию из Сети, доверяя своему ребенку, тогда и он будет доверять вам.

Что делать? Уметь говорить на сложные темы.

Миф № 3. В соцсетях - риски и группы экстремалов

Такие группы есть. Но есть и масса полезных и интересных - их гораздо больше. И здесь есть одно важное правило - у вас должны быть выстроены доверительные отношения с подростком. Говорите с ним о ценности жизни, показывайте это на примере. Поделитесь своими переживаниями из юности. Очень важно понимать, что ты не один. Ну и, конечно, психическое здоровье детей - зона ответственности семьи, а не интернета или школы.

Что делать? Расскажите своему ребенку о том, как вы сами решали эти вопросы, как справлялись с трудностями, как проживали личные кризисы. Объясните, что в сети не надо делать того, чего не делаете в обычной жизни.

Миф № 4. В сети - кругом травля

Буллинг в сети действительно существует, но чаще всего - это продолжение травли в школе.

Фото: iStock
Как работать удаленно из дома с детьми. Инструкция

Поэтому не стоит ограничивать общение ребенка в сети. Здесь он в большей безопасности, чем в оффлайне. Да и умение общаться - залог жизненного успеха! Да, здесь возможны шантаж и травля. Но, в отличие от реальной жизни, травлю в сети можно легко остановить, просто отправив агрессоров в черный список или перестав появляться в форумах, где слишком много агрессии и плохая модерация.

Что делать? Расскажите ребенку, как отправлять собеседника в черный список, делать скрин экрана и отправлять жалобу администрации соцсети. В наиболее вопиющих случаях этот скрин может стать основанием для возбуждения уголовного дела. А вот удалять неприятные вам сообщения и смс не стоит. Они могут быть использованы как доказательства травли, клеветы, угроз.

Миф № 5. Опасные знакомства в Сети - самые опасные

Эта тема действительно сложная, поэтому разберемся в ней спокойно. Преступник, ищущий жертв через социальные сети - ужас для любого родителя. И такие действительно существуют. Но сделать что-то по настоящему опасное они могут, в основном, в реальности. Чтобы обезопасить ребенка, необходимо научить его не раскрывать в сети свои личные данные незнакомым людям, и соблюдать элементарные правила безопасности.

Фото: iStock
"Яндекс" переведет российских школьников на дистанционное обучение

Можно выделить два вида рисков, которые угрожают ребенку:

1. насилие в оффлайне при несоблюдении правил безопасной встречи с сетевым знакомым, а также в результате случайного или намеренного раскрытия личных данных, позволяющих ребенка найти.

2. компрометация или шантаж с угрозой компрометации, на основе письменных, а также фото и видеоматериалов, которые были выложены ребенком в сеть, как в открытый доступ, так и в личной переписке.

Что делать? Расскажите своему ребенку что в сети лучше не совершать компрометирующих действий. Не ставить лайки под сомнительными фото, видео и высказываниями. Не принимать участия в опросах на сомнительные темы. Вообще любые фото и видео, которые вы размещаете в сети, в том числе в личной переписке, могут оказаться опубликованы, либо использованы для шантажа.

Общество Семья и дети

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Борт ВКС России с медоборудованием вылетел в США
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом
Пятеро скончавшихся с коронавирусом в Москве имели другие заболевания
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать за нарушение самоизоляции
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции