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31.03.2020 16:19
Рубрика: Общество

Диетологи назвали самое безвредное для фигуры тесто

Текст: Николай Грищенко
Фото: Артемий Гордеев / Родина Фото: Артемий Гордеев / Родина
Фото: Артемий Гордеев / Родина

Как известно, сладости - средство № 1 против стресса. Однако увлекаться им, особенно на самоизоляции, не стоит, так как можно набрать лишний вес. Тем не менее диетологи назвали тесто, которое представляет наименьший вред для фигуры.

Врач-диетолог Марина Курамшина заявила изданию aif.ru, что самым неполезным считается дрожжевое тесто. Дрожжи, попадая в желудок, начинают там борьбу с естественной микрофлорой. Это может привести к развитию дисбактериоза. Кроме прочего, хлеб из дрожжевого теста понижает иммунитет, что может привести к самым различным заболеваниям.

Фото: iStock
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Песочное тесто - не очень пышное, зато безумно калорийное. Поэтому даже песочное тесто домашнего приготовления не следует употреблять каждый день.

Слоеное тесто, с точки зрения диетолога, начиненное творогом, курагой, картошкой и капустой не сможет сильно повлиять на фигуру, а вот заварной или масляный крем способствует быстрому набору веса.

Десерты из заварного теста с шоколадным кремом хороши для праздничных случаев, но не для ежедневного полдника. Основа бисквитного теста - мука, яйца, сахар. Бисквиты хорошо усваиваются, не оставляют чувства тяжести в желудке, а содержание жира в них достаточно низкое. Легкий, питательный, здоровый десерт, который не противопоказан даже девушкам, придерживающимся диеты.

Самый безопасный и диетический вид выпечки, в котором содержится только растительное масло, мука и вода. Как это ни странно, но на основе такого теста делаются не только пирожки, но и вполне изысканные десерты: яблочный и вишневый штрудели.

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