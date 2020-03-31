Египетские пирамиды сделали средством борьбы с коронавирусом

Египетские пирамиды на плато Гиза рядом с Каиром стали средством пропаганды борьбы с коронавирусом. В темноте на них были спроецированы призывы оставаться дома, заботиться о собственной безопасности и слова благодарности тем, кто в это время работает ради нас. Об этом сообщает египетская газета Al-Ahram.

В настоящее время в Египте зафиксировано 656 случаев заболевания коронавирусом, 41 человек скончался, 150 выздоровели. В стране закрыты все школы, религиозные заведения, а также достопримечательности. Прекращены пассажирские полеты. Власти проводят дезинфекцию туристических мест, включая Египетский музей в Каире и подножие Великих пирамид. В стране введен карантин, на улицу разрешено выходить только по необходимости. Несколько сот человек уже были арестованы за нарушение режима изоляции.