Ещенко: Думаю, игроки "Спартака" согласятся на понижение зарплаты

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "РГ" подчеркнул: игроки столичного клуба наверняка согласятся с понижением зарплаты в период пандемии коронавируса.

"Барселона" урезала зарплаты своим игрокам. В "Спартаке" это возможно?

Андрей Ещенко: Наверняка с нами обговорят и обсудят ситуацию. Так ведь уже было в 2014 году, когда курс рубля резко изменился. Руководство к нам обратилось, обсудило все моменты. Без нашего согласия решение не принималось. Пришли и все объяснили. У кого из футболистов было желание - те пошли навстречу.

А сейчас игроки готовы гипотетически пойти на урезание зарплаты?

Андрей Ещенко: Думаю, пойдут.

Полностью интервью с Андреем Ещенко читайте в ближайшее время в "РГ"