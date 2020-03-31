Евгения Медведева покорила фанатов танцами во время карантина

Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева во время пандемии коронавируса покоряет своих фанатов в социальных сетях.

В понедельник стало известно, что ледовое шоу в участием Медведевой Stars on Ice, которое должно было пройти в США и Канаде отменены из-за пандемии коронавируса. "Впервые за 34-летнюю историю мы отменили не только выступление, но и целый тур. Благодарим вас за понимание и с нетерпением ждем встречи в 2021 году", - сказано в сообщении Stars on Ice.

Тем временем, Евгения Медведева, проживающая в Канаде, придумала, как с пользой провести время дома в карантине. Девушка завела аккаунт в популярной сети TikTok, куда выложила несколько роликов.

В одном из них она приняла участие в челлендже, где нужно было лечь на пол лицом вниз, держать руки сзади и встать, не перекатываясь набок или спину. Все это она выполнила под песню группы Little Big - Uno. Также Медведева повеселила своих поклонников зажигательным танцев в костюме единорога под песню группы "На-На" "Фаина". Это видео спортсменка сначала удалила, а затем восстановила.