Фейк про коронавирус повлечет лишение свободы на срок до 5 лет

Поправки предложены ко второму чтению законопроекта о лишении свободы до 7 лет за нарушение карантина инфицированными. Профильный Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять изменения в Уголовный кодекс с учетом новой нормы.

В законопроекте речь идет о фейках на тему обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Либо о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Таковыми могут быть эпидемии, аварии, опасные природные явления, катастрофы, стихийные и иные бедствия, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и природе, а также материальные потери.

Согласно поправкам, публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации предлагается наказывать по УК, если деяние повлекло по неосторожности вред здоровью человека. Санкции - штраф от 700 тыс. рублей до 1,5 млн тысяч рублей, возможно также лишение свободы до трех лет.

Если же распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, то речь пойдет о штрафе до 2 млн рублей. Могут также лишить свободы на срок до пяти лет.

Ранее поправки анонсировал глава комитета Павел Крашенинников.

- В ситуации борьбы с коронавирусом ложная информация дезориентирует граждан и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации, - пояснил глава комитета.

Параллельно предложено и административное наказание за такого же рода фейки. А именно, наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех млн рублей. Если распространение фейка привело к смерти человека, причинению вреда здоровью человека или имуществу, массовому нарушению общественного порядка или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, юрлицо может быть оштрафовано на сумму от трех миллионов до пяти млн рублей.

При повторном совершении правонарушений юрлиц могут оштрафовать на сумму от пяти до десяти млн рублей.