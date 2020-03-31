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31.03.2020 15:35
Рубрика: В мире

Фотогалерея: В Корее началась пора цветения

Текст, фото: Олег Кирьянов (Сеул)

В Корее сейчас практически повсюду происходит волшебство. Казалось бы, еще вчера стояло невзрачное дерево, на котором не были даже намеков на листья, а сегодня оно уже нарядилось, словно молодая невеста, облачившаяся в роскошное белое подвенечное платье. Склоны гор и холмов же напоминают палитру художника, где мастер сильными и густыми мазками пробует кисть, расписывая все в полосы ярко-желтого, белого, фиолетового, розового цветов.

Фото: iStock
Выпавший снег и мороз первоцветам не страшен

Азалии, золотые колокольчики, магнолии, слива, рапс, конечно же, вишня и еще многие другие растения - все они сейчас наперегонки стремятся предстать во всей красе и порадовать людей силой жизни.

В стране началась замечательная пора цветения, когда вдруг обнаруживаешь, что скромные кусты и деревья на самом деле могут удивлять своей красотой и буйством красок.

Фото: AFP/YONHAP
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К сожалению, в этом году из-за коронавируса не так много зарубежных гостей могут лично увидеть всю эту красоту природы Кореи. Чтобы уменьшить опасность заражения, власти страны также закрыли несколько мест, которые пользуются особой популярностью во время цветения, но все равно осталось немало парков, скверов, дворов, аллей, где можно насладиться этим волшебством.

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