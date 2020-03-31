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31.03.2020 01:00
Рубрика: Спорт

Щедрый Месси

Игроки "Барселоны" откажутся от 70% зарплаты
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 68(8122)
Футболисты испанской "Барселоны" согласились пойти на понижение зарплаты. Их заработки сократятся на 70 процентов. Более того, игроки переведут деньги, чтобы клубный персонал смог получать заработную плату в полном объеме.
Фото: REUTERS
Руководство "Барселоны" намерено провести перестройку состава этим летом

- Мы бы хотели разъяснить, что всегда хотели снизить размер зарплаты, которую получаем, потому что полностью осознаем, что ситуация выходит за рамки, - заявил капитан каталонцев Лионель Месси, который не так давно пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что команда разделилась на два лагеря из-за необходимости отказаться от части зарплаты.

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