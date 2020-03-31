Футболисты "Динамо" оказали помощь больнице в Коммунарке

Футболисты московского "Динамо" оказали финансовую помощь инфекционной больнице в Коммунарке, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил РИА Новости главный врач больницы Денис Проценко, который написал письмо на имя председателя совета директоров "Динамо" Юрия Соловьева и капитана команды. В нем он выразил благодарность, а также отметил, что футболисты и клуб "не остались в стороне и решили помочь, проявив свою гражданскую позицию".

Юрий Соловьев отметил, что клуб обратился к штабу по борьбе с коронавирусом и предложил свою помощь. В итоге было решено, что за счет "Динамо" в больнице в Коммунарке будет оборудован дополнительный шлюз на двух этажах, а также приобретен инвентарь для обеспечения отдыха медицинских работников.

"Идею активно поддержали футболисты нашей команды, которые пожертвовали средства на приобретение необходимых товаров. Это их гражданская позиция. В данном вопросе руководство клуба и команда проявили полную солидарность. Участие все принимали добровольно, собрали значительную сумму", - сказал Соловьев.

На этом "Динамо" не останавливается - в скором времени клуб и футболисты намерены оказать помощь НИИ имени Склифосовского. Всю помощь клуб продолжит оказывать в контакте с оперативным штабом.