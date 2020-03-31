Гарантии по зарплатам для врачей и учителей хотят внести в Трудовой кодекс

Депутаты "Справедливой России" предложили дополнить Трудовой кодекс статьей о стратегических профессиях и отнести к ним врачей, учителей и воспитателей. Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму, он готовится к первому чтению.

"Вышеуказанные меры должны существенно повысить престиж этих профессий ввиду особой значимости образования, здравоохранения и науки для развития страны, её экономического и человеческого потенциала", - говорится в пояснительной записке к документу.

Парламентарии также хотят узаконить гарантии по зарплатам для работников социальной сферы, прописав положения о среднемесячной заработной плате для них в своде законов о труде. Например, установить допустимую кратность к зарплатам таких же профессий в других регионах - не менее 2, а также размер по отношению к средней заработной плате - не менее 200%. "Указанной статьёй признаётся необходимость достойного уровня оплаты труда работников стратегических профессий, гарантируется его обеспечение на всей территории страны", - считают авторы законопроекта.

По мнению депутатов, подобные меры помогут разгрузить врачей, учителей и воспитателей, которые вынуждены работать на двух ставках, чтобы прокормить себя и свою семью, а также повысить качество образования и здравоохранения.