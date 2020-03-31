Глава МИД Кубы: Санкции США мешают бороться с пандемией

Санкции США препятствуют борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес.

"Односторонние принудительные меры, принимаемые США, преступны и являются актом геноцида. Они нарушают международное право, противоречат уставу ООН и нарушают права человека наших народов. Во времена COVID-19 они подрывают усилия стран по борьбе с пандемией. Они должны прекратиться", - написал высокопоставленный дипломат в Twitter.

Тем временем Куба, несмотря на звучащие в США сообщения "об опасности сотрудничества с Островом", продолжает оказывать посильную помощь ряду стран в борьбе с распространением коронавируса. 593 кубинских медицинских специалиста находятся уже в 14 государствах, в том числе, и в Италии, а в ближайшее время планируется отправка еще в ряд стран.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утверждения США об опасности сотрудничества с Кубой в сфере борьбы с распространением коронавируса являются ничем иным, как актом информационной войны.