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31.03.2020 12:16
Рубрика: Власть

Главный храм Вооруженных Сил РФ строят в круглосуточном режиме

Текст: Александр Степанов

Строительство Главного храма Вооруженных Сил РФ идет в круглосуточном режиме, сообщили в Минобороны РФ.

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Там отметили, что Главный храм и музей "Дорога памяти" откроют свои двери для посетителей в преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"В возведении храма, а также при изготовлении элементов художественно-архитектурного убранства применяются современные технологии и способы строительства", - рассказали в Минобороны.

Так, купола храма отделаны кровельными картинами из нержавеющей стали с односторонним напылением нитридом титана золотистого оттенка.

"В срединной части из алюминия вылит орнамент, покрытый желтым золотом по традиционной технологии сусального золочения", - рассказали в военном ведомстве.

Там отметили, что стены храма имеют высоту 40 метров, причем сделаны они без горизонтальных перекрытий, для их строительства собирали специальные леса. "Они позволили на высоте, соблюдая технику безопасности, вязать армированный каркас, выставлять геометрически правильно щиты опалубки, закреплять их и принимать бетон", - добавили в военном ведомстве.

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По проекту в храме есть две стены - полусферы диаметром 19 метров, которые находятся друг против друга. Для строительства этих монолитных стен разработали и реализовали единственную в своем роде опалубку.

Кровля храма сделана из светопрозрачных стеклянных конструкций высокой прочности. Снаружи архитектурные панели, покрытые медью, будут украшены бронзовыми барельефами. В таких масштабах подобная технология используется впервые.

Власть Безопасность Армия Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минобороны

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