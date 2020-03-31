Главой контрразведки MI5 в Британии стал куратор по "делу Скрипалей"

Новым генеральным директором британской контрразведки MI5 стал Кен МакКаллум - именно он ранее курировал от имени данной службы следствие по делу Скрипалей. Об этом говорится в пресс-релизе MI5.

МакКаллум - станет 18-м директором контрразведки, сменив уходящего в отставку Эндрю Паркера.

МакКаллум родился в Глазго. Проработал в контрразведке 25 лет, и в настоящее время занимает пост замдиректора. Начинал с противодействия терроризму, вначале в Северной Ирландии, а затем - в сфере борьбы с исламскими радикалами. Также он был в числе тех, кто обеспечивал безопасность Олимпиады-2012. По словам Паркера, его преемник - "правильный человек", особенно в то время, когда страна борется с коронавирусом.

Он представлял британскую контрразведку в расследовании дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Напомним, британская сторона неоднократно заявляла, что к инциденту причастна Россия. Москва категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.