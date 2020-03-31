Госдума поддержала повышение оплаты больничных до уровня МРОТ

Документ касается размера пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря нынешнего года включительно. Законопроект написан с целью сохранения здоровья граждан в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Он внесен в рамках реализации предложения президента: ранее Владимир Путин назвал необходимым увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности - так, чтобы они были не менее одного МРОТ в месяц.

"Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу", - сказал глава государства в своем телеобращении к россиянам. Он напомнил, что сейчас оплата по больничному зависит от стажа работника и его зарплаты. В результате выплаты для молодых работников могут быть низкими. "Это, конечно, несправедливо", - отметил Путин.

Поправки депутатам представил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. По оценке министерства, на реализацию законопроекта, потребуется 6,9 млрд рублей.

Новшество позволит защитить права граждан, имеющих невысокую зарплату или небольшой стаж работы, отметили в Минтруде. Это порядка 2,3 млн работающих россиян - раньше при расчете оплаты больничных листов для них использовалась сумма меньше МРОТ. Дело в том, что граждане, которые имеют стаж восемь и более лет, получают 100% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет - 80% от среднего заработка, а до пяти лет стажа работы - 60% от среднего заработка.

Согласно тексту инициативы, если пособие в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, то оно повышается до его уровня.

Законопроектом также предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к зарплате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из "минималки".

Отметим, что МРОТ в России на 2020 год составляет 12 тыс. 130 рублей. Таким образом, оплата по больничному в течение стандартного 14-дневного карантина должна составить не менее 5 тыс. 660 рублей. Если же гражданин на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени, то размер пособия по временной нетрудоспособности определяется пропорционально его продолжительности.

В законопроекте есть и другая норма: до 1 октября приостанавливается обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении указанных выплат на новый срок. Также не нужно будет извещать органы соцзащиты и Пенсионный фонд о смене места жительства (пребывания) и фактического проживания, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты.

Посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением детей будет прекращено, а их назначение будет осуществляться без подачи гражданами заявлений, говорится в пояснительной записке.

Депутаты договорились обсудить законопроект во втором чтении на том же заседании - после того, как профильный комитет изучит поправки в течение часа.