Депутаты во втором чтении одобрили увеличение штрафов для военнообязанных

Штрафы не изменялись с 2007 года, и законодатели сочли целесообразным их повысить.

Гражданина, который не исполняет обязанности по воинскому учету, смогут оштрафовать на сумму от 500 до 3 тысяч рублей (сейчас - от 300 до 1 тысячи рублей). Если человек умышленно испортит или потеряет документы воинского учета, штраф будет такой же.

Для должностных лиц, которые ответственны за военно-учетную работу, предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей за непредоставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неполучение призывником повестки в военкомат.

Также ужесточается наказание для работников учебных заведений, которые должны информировать военкоматы о принятых или отчисленных студентах. Максимальный штраф - пять тысяч рублей.

При этом с двух до трех лет растет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области воинского учета.