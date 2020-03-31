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31.03.2020 13:46
Рубрика: Власть

Депутаты во втором чтении одобрили увеличение штрафов для военнообязанных

Текст: Татьяна Замахина
Граждане, которые не приходят на медобследование и не исполняют другие обязанности по воинскому учету, будут оштрафованы на три тысячи рублей. Законопроект об этом Госдума приняла во втором чтении.
Фото: Марина Молдавская/ТАСС Фото: Марина Молдавская/ТАСС
Фото: Марина Молдавская/ТАСС

Штрафы не изменялись с 2007 года, и законодатели сочли целесообразным их повысить.

Гражданина, который не исполняет обязанности по воинскому учету, смогут оштрафовать на сумму от 500 до 3 тысяч рублей (сейчас - от 300 до 1 тысячи рублей). Если человек умышленно испортит или потеряет документы воинского учета, штраф будет такой же.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Для должностных лиц, которые ответственны за военно-учетную работу, предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей за непредоставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неполучение призывником повестки в военкомат.

Также ужесточается наказание для работников учебных заведений, которые должны информировать военкоматы о принятых или отчисленных студентах. Максимальный штраф - пять тысяч рублей.

При этом с двух до трех лет растет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области воинского учета.

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