Гуайдо вызвали на допрос по делу о попытке госпереворота в Венесуэле

Генпрокуратура Венесуэлы вызвала на допрос по делу о попытке государственного переворота лидера оппозиции Хуана Гуайдо, проходящего в качестве обвиняемого. Об этом сообщил 31 марта генпрокурор боливарианской республики Тарек Вильям Сааб на пресс-конференции.

Согласно повестке, Гуайдо должен явиться в прокуратуру в четверг, 2 апреля, в 9 утра по местному времени (16:00 мск).

Расследование в отношении лидера оппозиции начато венесуэльской генпрокуратурой на прошлой неделе. По делу о попытке госпереворота также проходит генерал армии Венесуэлы в отставке Кливер Антонио Алькала Кордонес, которого подозревают в подготовке на территории соседнего государства групп повстанцев, которые должны были проникнуть на территорию Венесуэлы для совершения терактов и убийств.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января 2019 года. Его признали США и страны Группы Лима, за исключением Мексики. В то же время ряд стран, в их числе Россия, Беларусь, Турция, Иран, поддержали законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.