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Яндекс открыл бесплатную онлайн-школу для детей

Текст:   Виктория Чернышева
31.03.2020,  
14:26
Фото: education.yandex.ru Фото: education.yandex.ru
Фото: education.yandex.ru

Яндекс запустил новый проект - онлайн-школу для детей разных возрастов. Она будет работать как обычные учебные заведения - с 9.00 до 14.00. В школе можно пройти обучение по более чем 15 предметам школьной программы.

А с помощью Яндекс.Репетитора школьники смогут дополнительно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Проект реализован совместно с Центром педагогического мастерства.

Для учеников 5-11 классов уроки будут транслироваться в Яндекс.Эфире. В день дети смогут участвовать в 4-6 занятиях, между которыми организуют перемены. Такой график позволит школьникам и их родителям сохранить привычный режим в новых условиях. Расписание уроков на неделю заранее публикуется на сайте.

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Все, что нужно для учебы в Яндекс.Школе - компьютер или смартфон с доступом в интернет. Как уточнили разработчики, учителя и учебные заведения смогут применять этот контент в своих программах. Кроме этого, педагогам предложено использовать платформу для онлайн-трансляций уроков, а также давать задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

Все занятия доступны не только в прямом эфире, но и в записи. На сайте Школы каждую пятницу будут выкладывать недельный архив.

К преподаванию в Яндекс.Школе привлекли более ста учителей, в том числе авторов учебников и методических пособий, а также экспертрв ЕГЭ. Педагоги уже отсняли материал на ближайшие две недели - в общей сложности 250 уроков.

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Важные особенности платформы - понятный интерфейс, возможность демонстрации экрана и защита трансляций паролем, чтобы к уроку не подключались посторонние. Трансляция ведется от учителя к ученикам, задавать учителю вопросы можно в чате. Дети и педагоги могут обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и файлами.

В первую неделю Школа будет работать по московскому времени, а с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов страны. Занятия будут идти до конца текущего учебного года. 

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