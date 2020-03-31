"Яндекс" запустил школу в онлайне

"Яндекс" вместе с Центром педагогического мастерства департамента образования и науки Москвы запустил бесплатную онлайн-школу, которая работает в режиме полного учебного дня. То есть - с 9 до 14 часов, как обычная школа, и предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, от физики до МХК. Плюс - дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

А для учителей есть платформа для онлайн-трансляций уроков и возможность задавать "домашку" для младших классов в "цифре", да еще с возможностью автоматической проверки.

"Что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания: если не за школьной партой, то дома, - говорит генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. - Такую возможность обеспечивает Яндекс.Школа. Запустить проект в рекордно сжатые сроки нам удалось благодаря сотрудничеству с Центром педагогического мастерства".

Уроки транслируются в Яндекс.Эфире. Их можно смотреть не только в трансляции, но и в записи: недельный архив будет появляться на сайте Школы каждую пятницу.

Видеоуроки начинаются в девять утра и заканчиваются между 12 и 14 часами. В день у детей по 4-6 уроков, между уроками - перемены. Такой график позволяет школьникам и их родителям сохранить привычный режим в новых условиях. Расписание уроков на неделю заранее публикуется на сайте.

Всего в Яндекс.Школе преподают более ста учителей - это авторы учебников и методических пособий, эксперты ЕГЭ, организаторы престижных предметных олимпиад. Запись и монтаж видеоуроков идут круглосуточно. Педагоги уже отсняли материал на ближайшие две недели - это в общей сложности 250 уроков.

Кроме того, Яндекс.Школа проводит интенсивы по алгебре и геометрии, научно-популярные лекции и занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ - их показывают в Яндекс.Эфире и на сервисе Яндекс.Репетитор. С помощью Репетитора выпускники также могут потренироваться в решении экзаменационных задач.

Учителям Яндекс.Школа предлагает видеоплатформу для проведения уроков со своим классом - она доступна в составе сервиса Яндекс.Учебник.

Педагогам и родителям младшеклассников в Яндекс.Учебнике доступны более 50 тысяч готовых заданий по трем предметам: русскому языку, математике и окружающему миру. Задания по окружающему миру появились на этой неделе - их разработали педагоги из Центра педагогического мастерства.

Уроки в Яндекс.Школе начались 31 марта. В первую неделю Школа будет работать по московскому времени, а с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов страны. Занятия в Яндекс.Школе будут идти до конца текущего учебного года.

"Яндекс.Школа - это не отдельные уроки, а системное решение, которое облегчает труд учителя и дает детям возможность продолжать учебу и готовиться к экзаменам из дома, - говорит директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. - Многие видеозанятия настолько увлекательны, что их будет интересно смотреть и другим членам семьи. Благодаря Яндекс.Школе обучаться у ведущих московских педагогов смогут ребята с всей России".