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31.03.2020 23:10
Рубрика: Власть

Продолжение борьбы с коронавирусом

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Во вторник Государственная Дума приняла целый комплекс мер по борьбе с эпидемией коронавируса и по поддержке людей, бизнеса и регионов в это непростое время.

Прежде всего во исполнение поручений президента, озвученных им в недавнем обращении к гражданам России, мы приняли закон, предусматривающий установление пособий по временной нетрудоспособности, то есть по больничным листам, на уровне не ниже минимального размера оплаты труда. Напомню, что сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате многие молодые люди получают крайне низкие выплаты по больничному листу. Президент счел это недопустимым в нынешней ситуации, и соответствующие поправки были нами оперативно поддержаны.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Также мы приняли закон об усилении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В настоящее время он особенно важен, поскольку некоторые граждане, у которых была выявлена коронавирусная инфекция или есть подозрения на наличие коронавируса, не соблюдают карантин и создают угрозу дальнейшего распространения заболевания. За нарушение карантина, повлекшее массовое заражение людей, предполагается установить штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы или права занимать определенные должности на срок до трех лет. Если будет доказано, что человек умышленно создал угрозу массовому заболеванию, он будет обязан выплатить штраф от одного до двух миллионов рублей либо лишиться свободы на срок до пяти лет. Точно такое же наказание будет налагаться на тех лиц, чье нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло за собой смерть человека. А если несоблюдение карантина привело к гибели двух и более людей, то нарушитель может попасть в тюрьму на срок до семи лет.

Отмечу, что за распространение заведомо ложной информации об эпидемиях, стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и других обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, тоже установлена уголовная и административная ответственность.

Еще один принятый нами закон предоставляет правительству право вводить во время эпидемии режим чрезвычайной ситуации на всей территории России или ее части. Кроме того, устанавливается особый ускоренный порядок регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для профилактики и лечения массовых заболеваний. Во время чрезвычайной ситуации правительство также сможет вводить ограничения на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими товарами, определять порядок проведения государственных и муниципальных закупок, устанавливать мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Наконец, в новом законе предусмотрены меры поддержки туристических операторов, финансовая нагрузка на которых значительно возросла из-за ограничений на выезд граждан за границу и необходимости возврата им денежных средств за отмененные поездки.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Помимо этого мы приняли поправки в Бюджетный кодекс, направленные на поддержку субъектов Федерации. В частности, в 2020 году регионы освобождаются от возврата в федеральный бюджет 78 миллиардов рублей, выданных им в виде бюджетных кредитов. Субъекты Федерации смогут использовать эти средства на создание условий, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Одновременно в законодательство были внесены изменения, которые снижают размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса вдвое.

Уверен, все эти меры будут способствовать тому, что наша страна в кратчайшие сроки справиться с эпидемией коронавируса и ее последствиями.

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