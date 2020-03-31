Италия продлит карантин по коронавирусу до Пасхи

Правительство Италии заявило 30 марта, что намерено продлить общенациональные меры по борьбе с коронавирусом, включая карантин, по крайней мере до католической Пасхи (празднуется в 2020 году 12 апреля), хотя ранее планировалось начать ослабление изоляционных мер уже 3 марта. Об этом сообщает агентство Reuter's.

По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцо, количество больных стало снижаться в последнее время, а значит, "надо продлить меры сдерживания минимум до Пасхи".

При этом в южной Италии, в частности в Апулии, ограничения, по словам тамошнего губернатора, могут остаться в силе до мая.

Карантин в Италии продолжается уже три недели, закрыто большинство магазинов и заведений общественного питания, населению запрещено выходить на улицу, кроме как ради самых неотложных дел.

Первая вспышка коронавируса произошла 21 февраля в северных районах страны. С тех пор вирус был выявлен у 101 739 человек, скончались 11 591 человек. По данным Национальной медицинской ассоциации, в ходе борьбы с коронавирусом скончался 61 врач.