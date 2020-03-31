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31.03.2020 20:17
Рубрика: В мире

Не хватает на еду

Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Продуктовые карточки на сумму 400 миллионов евро будут выделены правительством Италии для помощи итальянцам, у которых не осталось денег на еду из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Но и в других странах Европы люди испытывают схожие проблемы.
"Кто может, тот кладет, а кто не может, тот берет" гласит надпись на корзине, куда одни итальянцы могут пожертвовать еду, а другие - взять ее бесплатно. Фото: REUTERS "Кто может, тот кладет, а кто не может, тот берет" гласит надпись на корзине, куда одни итальянцы могут пожертвовать еду, а другие - взять ее бесплатно. Фото: REUTERS
"Кто может, тот кладет, а кто не может, тот берет" гласит надпись на корзине, куда одни итальянцы могут пожертвовать еду, а другие - взять ее бесплатно. Фото: REUTERS

Премьер Италии Джузеппе Конте объявил, что выделенные средства будут распределены среди восьми тысяч муниципалитетов и переданы в виде ваучеров на покупки тем, кто остался без дохода. Стоимость одного такого ваучера составит 25-50 евро. Еще 4,3 миллиарда евро передадут мэрам на нужды населения их городов. Эти меры итальянские власти предприняли после того, как стало известно, что людям на Апеннинах не хватает денег на еду. В Италии, особенно на юге страны, участились случаи нападений на продуктовые магазины. Как сообщает издание Guardian, клиенты убегают из магазинов, не заплатив, некоторые упрашивают владельцев продуктовых лавок дать им еду бесплатно. В соцсетях выкладывают видео, на которых отчаявшиеся матери с детьми или владельцы маленьких уличных кафе выкрикивают в камеру страшные слова: "Мы голодаем!" Карантин на Апеннинах ввели еще 10 марта. С тех пор стоит производство. Правительство запретило массовые собрания и закрыло все музеи, театры, кинотеатры и развлекательные учреждения. Специальный декрет ввел ограничения на работу торговых центров и ресторанов. Недавно правительство выделило 25 миллиардов евро на поддержку экономики страны. Но ни эти средства, ни обещанные премьер-министром меры не решают проблему. А следом за Италией идут страны, в которых карантин начался позже.

Фото: Piero CRUCIATTI / AFP
Италия продлит карантин по коронавирусу до Пасхи

Британская BBC сообщает, что местные власти пообещали поддержать бизнес госгарантиями по банковским кредитам. Но, например, тех, кто работает в наиболее пострадавшей туристической отрасли, это не успокаивает. "Банки заработают комиссию, компании удержатся на плаву, но это не удержит их от сокращения расходов", - поясняет BBC. Радиостанция цитирует местного турагента, который занимался продажами горнолыжных туров и был уволен из-за закрытия курортов. "Даже если мое бывшее турагентство получит кредит, вряд ли меня возьмут обратно. Продавать особо нечего, рынок мертвый", - говорит он. Не намного лучше обстоят дела во Франции. "Французы берут супермаркеты штурмом и несут ежедневные потери. Хроники гонок на тележках и битв за туалетную бумагу наполняют эфир и соцсети. Продавцы не узнают покупателей: самообладание, такт и чувство меры улетучились буквально за несколько дней", - сообщает BBC.

В Польше, которая провела на карантине всю вторую половину марта, первым делом разорились частные предприниматели, потерявшие клиентов, например небольшие кафе, гостиницы, турфирмы. При этом, по словам собеседника "РГ", владеющего небольшой фирмой во Вроцлаве, платить так называемое "тройное" отчисление - на медицинское, пенсионное и соцстрахование - приходится вне зависимости от того, что происходит в стране и в мире. "Мой бизнес сейчас в простое. Но если я не заплачу или хотя бы на один день просрочу оплату, не только я, но и мои жена и ребенок лишатся права на медицинское обслуживание. И только через три месяца после оплаты это право будет восстановлено. Понятно, что сейчас это слишком рискованно. А платить нужно немалые деньги - около 500 евро в месяц", - рассказал он.

Продуктовые карточки на сумму 400 миллионов евро будут выделены итальянцам, у которых не осталось денег на еду

В самое ближайшее время мир столкнется с экономическими проблемами, которые будут серьезнее и масштабнее всего того, что когда-либо переживало большинство населения развитых стран", - цитирует BBC экономиста Мохамеда эль-Эриана, работавшего на руководящих должностях в МВФ и в администрации США. После нескольких недель дискуссий с экономистами, врачами и учеными, специализирующимися на поведенческих моделях, Мохамед эль-Эриан приходит к выводу: "Из трех ведущих мировых экономик - США, Евросоюза и Китая - две еще рассчитывают на прирост богатства, пусть и меньший, чем ожидалось, а одна - Евросоюз - вовсю готовится затягивать пояс".

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19 А как у них?

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