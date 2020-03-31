Из-за угрозы пандемии контроль за оружием будут проводить в удаленном доступе

Вносятся коррективы в порядок функционирования подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии.

Делается для это для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Чтобы минимизировать посещения гражданами подразделений лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии, рекомендуется использовать возможность подачи заявлений о предоставлении государственных услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Если нет возможности подать заявление через Единый портал, а также для получения результатов государственных услуг, посещать офисы приема подразделений лицензионно-разрешительной работы рекомендовано только по предварительной записи. Надо обратиться по контактным телефонам или через Единый портал.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Росгвардии, "проведение подразделениями лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля территориальных органов Росгвардии плановых проверок в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, деятельности подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, а также проверок объектов топливно-энергетического комплекса будет проходить в документарной форме".

Исключение составят проведение внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.