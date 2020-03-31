Новости

В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса 20:20
В Нью-Йорке более тысячи полицейских заразились коронавирусом 20:12
В Петербурге метро начнут закрывать раньше из-за коронавируса 20:03
Князь Монако принц Альберт II излечился от коронавируса 20:00
Петербургские больничные клоуны будут навещать детей в режиме онлайн 19:46
В фонд ООН для борьбы с коронавирусом пожертвовали более $95 млн 19:45
Совфед одобрил законы о наказании за нарушение карантина 19:37
В порту Роттердама более двух тонн наркотиков нашли в манго и ананасах 19:33
Абитуриенты смогут подать документы в вуз до 10 августа 19:33
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу 19:31
В Дербенте ветеранам Великой Отечественной выплатят по 1 млн рублей 19:29
В Крыму главе запрещенного меджлиса предъявили два обвинения 19:28
Историки рассказали о выкашивающем армии "урожае смерти" из "Илиады" 19:20
Плату за право торговли в московском метро снизили вдвое 19:18
Из-за угрозы пандемии контроль за оружием будут проводить в удаленном доступе 19:18
От коронавируса умер актер из "Звездных войн" Эндрю Джек 19:11
В Курганской области введен режим самоизоляции для всех 19:02
Муфтий КЧР призвал из-за коронавируса проводить свадьбы в масках 19:01
В Гатчине у врача клинической межрайонной больницы нашли коронавирус 19:00
Футболистам "Спартака" продлен карантин до 4 мая 19:00
В Китае хотят заново "изобрести" интернет 18:54
Крым отменил автобусы в Севастополь и Краснодарский край 18:54
Новые мемы: Джон Уик, Терминатор и Рэмбо против коронавируса 18:50
Видео: как Москва переживает самоизоляцию 18:37
В Японии зафиксировали более 200 случаев заражения коронавирусом за сутки 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 19:18
Рубрика: Власть

Из-за угрозы пандемии контроль за оружием будут проводить в удаленном доступе

Текст: Михаил Фалалеев

Вносятся коррективы в порядок функционирования подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии.
Видео: как Москва переживает самоизоляцию

Делается для это для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Чтобы минимизировать посещения гражданами подразделений лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии, рекомендуется использовать возможность подачи заявлений о предоставлении государственных услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Если нет возможности подать заявление через Единый портал, а также для получения результатов государственных услуг, посещать офисы приема подразделений лицензионно-разрешительной работы рекомендовано только по предварительной записи. Надо обратиться по контактным телефонам или через Единый портал.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В Петербурге из-за коронавируса приостановлен военный призыв

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Росгвардии, "проведение подразделениями лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля территориальных органов Росгвардии плановых проверок в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, деятельности подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, а также проверок объектов топливно-энергетического комплекса будет проходить в документарной форме".

Исключение составят проведение внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Росгвардия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать за нарушение самоизоляции
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции
Физлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Для кого из иностранцев упростят получение гражданства РФ
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента