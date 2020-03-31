Из-за закрытия аэропорта в Ливане начался банковский кризис

Вспышка COVID-19 неожиданным образом осложнила и без того непростую экономическую ситуацию в Ливане: из-за закрытия на карантин международного аэропорта в страну уже две недели не ввозится иностранная валюта.

Как сообщает катарский телеканал Al-Jazeera, ливанские банки столкнулись с нехваткой долларов, из-за чего ввели режим ограниченного доступа к наличным для вкладчиков. Снятие средств со счета будет недоступно, пока не возобновится работа аэропорта.

Кабинет министров Ливана не настаивает на закрытии банков из-за дефицита валюты и рекомендует "проводить ежедневные операции по минимуму". Однако большинство банков прекратили работу сами, предложив вкладчикам добывать наличные в банкоматах, где курс доллара в пересчете на ливанские фунты на 40% ниже рыночного курса.

Ситуация осложняется тем, что большинство наемных работников в Ливане получают зарплату наличными в долларах, и теперь у работодателей огромные проблемы из-за того, что банки установили лимит на выдачу валюты - всего 400 долларов в месяц. Остается напомнить, что общественная ситуация в Ливане далека от стабильной - недавно в стране прошли многотысячные антиправительственные демонстрации.