Кабмин Испании отправил армию патрулировать улицы на время карантина

Правительство Испании привлекло военных к патрулированию улиц в городах и к охране границ на время карантина. Как пишет El Mundo, операция "Балмис" является крупнейшим случаем использования армии на территории королевства в современной истории. Работать военные будут совместно с гражданской гвардией.

До этого момента представители вооруженных сил помогали медикам перевозить заболевших в клиники или скончавшихся от коронавируса в морги, доставлять различные материалы и оборудование, дезинфицировать помещения государственных учреждений и критически важных объектов.

В обеспечении безопасности роль военных была минимальной (за исключением охраны атомных электростанций). Но еще в начале кризиса командование ВС заявляло о своей готовности оказать помощь гражданской гвардии. И вот теперь военные появятся на улицах 87 городов в семи провинциях.

Власти надеются, что это поможет удержать испанцев в их домах, пока действует режим карантина. До этого многие жители королевства с пренебрежением относились к введенным ограничениям, несмотря на угрозу получить штраф.

Армия также обеспечила доставку экспресс-тестов на коронавирус и другого медицинского оборудования из Китая. Накануне борт с грузом в 14 тонн приземлился в Мадриде. Из-за большого веса самолет был вынужден сделать две посадки для дозаправки, в Новосибирске и Риге.