Казалось бы, что может быть безопаснее для ребенка, когда он сидит дома? Между тем в виртуальном мире опасностей едва ли не больше, чем в офлайне.

Полезный "большой брат"

В Югре запустили проект, который позволяет родителям следить за безопасностью детей в интернете. Там за счет бюджета закупили 26 тысяч приложений для гаджетов и бесплатно раздали родителям. Приложение можно установить на несколько семейных устройств: на смартфоны и планшеты родителей и ребенка.

Если устройство "замечает", что ребенок начал интересоваться информацией, которая не соответствует его возрасту, или, предположим, опасными группами в соцсетях, где распространяют алкоголь, наркотики, оно тут же сообщает родителям. "Умное" приложение сразу сигнализирует, если к ребенку в соцсети добавляется пользователь с существенной разницей в возрасте.

"Большой брат" определяет местонахождение ребенка, сообщает о том, разряжена ли батарея у его гаджета. И выдает советы психолога, как общаться с ребенком в опасной ситуации. Кроме того, устройство позволяет ограничивать само время нахождения в Сети. И в каждой семье решают, сколько ребенку необходимо находиться в онлайн, индивидуально, исходя из его возраста.

Труба подзорная или позорная?

Кто-то скажет, что такой тотальный контроль - перебор и напоминает советский фильм про то, как родители соорудили подзорную трубу, чтобы следить за ребенком. И все же большинство психологов сходятся во мнении, что мягко влиять на поведение детей в Сети необходимо ради их же безопасности.

Как показывают данные последних исследований, сегодня 85-90 процентов детей не могут обойтись без гаджетов, а около трети подростков 15-18 лет проводят в интернете почти все свободное время. Как отмечает Андрей Сиденко, эксперт "Лаборатории Касперского" по детской безопасности в интернете, все чаще подростки сталкиваются с такими угрозами, как овершеринг - избыточное предоставление личной информации в интернете и кибербуллинг - травля и преследование в социальных сетях. При этом 35 процентов родителей не контролируют время, которое ребенок проводит с гаджетами. В разговорах о правилах безопасности они обычно рассказывают детям только об угрозах реального мира: "Никуда не ходи с незнакомыми людьми, даже если они что-то предлагают". Не все задумываются о том, что такое же правило действует и в Сети, где представиться другим человеком куда проще, чем в реальности.

Что такое буллинг

Одно из самых психологически тяжелых явлений, с которым сталкиваются дети в Сети, - это травля, или кибербуллинг. Буллить от английского - значит издеваться, презирать. Начать буллить могут одноклассники или совершенно незнакомые люди. Все может начаться с кажущихся безобидными приколов и насмешек и доходить до тяжелой целенаправленной травли с печальными последствиями, когда подросток бывает готов свести счеты с жизнью. При этом сам ребенок в подавляющем большинстве случаев ни в чем не виноват. Просто ему невероятно тяжело противостоять силе толпы, которая на него ополчилась. Причины ничтожны: не так одет, не так ответил, не то сделал, а дальше пошло-поехало: сплетни, фото, оскорбительные видео - все, чтобы унизить и добить. И то, что травят в Сети, а не офлайн, еще тяжелее, потому что от буллинга невозможно укрыться даже дома. Он усиливается десятками оскорблений и прямых угроз. Подросток плохо спит, начинает хуже учиться, впадает в депрессию, замыкается в себе и не желает никого видеть. При этом часто боится признаться в травле своим родителям.

Вот лишь один из примеров. Парнишка увлекался авиамоделированием, вел несколько тематических пабликов, посвященных своему увлечению, собирался поступить в летное училище. Но подростка начали буллить сверстники за его "игрушки-самолетики", издеваться, оскорблять и унижать его. Дошло до того, что у парня случился тяжелый психологический срыв.

Как отмечают специалисты, по данным исследований, каждый третий подросток либо сталкивался с буллингом, либо сам принимал в нем участие. При этом только каждый десятый из родителей знает и принимает всерьез эту проблему. Между тем у 43 процентов школьников младших классов уже есть страница в соцсетях, к старшей школе аккаунты есть практически у 100 процентов. Именно на подобных платформах чаще всего и разворачивается кибербуллинг. Как правило, жертвами становятся дети в возрасте 11-13 лет.

- В такой ситуации родителям важно донести до ребенка, что он не виноват, если стал жертвой интернет-травли. И объяснить ему, как действовать, - отмечает детский психолог Николай Кузнецов. - Важно донести до ребенка, что вы всегда будете на его стороне и готовы ему помочь. При этом стараться выстроить такие отношения, чтобы быть уверенным, что в сложной ситуации он придет за помощью именно к вам. Если травля уже в разгаре, то нужно стучать во все двери, чтобы остановить ее: обращаться к администраторам ресурса, чтобы блокировать сообщения обидчиков, родителям участников травли, учителям и директору.

Тем временем

За электронные оскорбления - в суд

Суды начали активно взыскивать компенсации морального вреда с граждан, которые оскорбляют собеседников по СМС, в мессенджерах или интернете. Забайкальский краевой суд одним из недавних решений обязал гражданина, отправившего "горячее" СМС, выплатить 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда своему адресату. Примечательно, что суд первой инстанции, изучив сообщение, не нашел в нем ничего выходящего за рамки закона. Вторая инстанция с таким выводом не согласилась.

"Суд первой инстанции посчитал, что оспариваемый текст СМС не содержит порочащей истца информации и отказал в удовлетворении исковых требований", - рассказывают в Забайкальском краевом суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда отменила это решение суда, поскольку, проанализировав представленные истцом скриншоты СМС-сообщений, полученных от ответчика, пришла к выводу о том, что эти высказывания содержат недопустимые выражения, к истцу применяются уничижительные сравнения, которые носят оскорбительный характер, СМС-сообщения содержат в себе инвективную лексику".

Инвективная лексика - это сквернословие, кстати, необязательно нецензурное. В правовой позиции Забайкальского краевого суда важен один момент: понятие порочащей информации расширяется. Узкий подход: для удовлетворения иска о защите чести и достоинства надо, чтобы речь шла о лживой информации про человека. Если человека просто назвать свиньей, то это не порочащая информация, а оскорбление. За это наказывают в рамках КоАП. Штраф по соответствующей статье - от 1 до 3 тысяч рублей. Широкий подход: любое оскорбление - уже повод брать под защиту честь и достоинство человека. Назвал ближнего свиньей - выплачивай ему компенсацию. Размер компенсаций морального вреда в делах об электронных оскорблениях составляет до 10 тысяч рублей. Плюс возмещение судебных расходов.

Подготовил Владислав Куликов