Бывает же такое. Буквально через пару дней после того, как во Франции в середине марта был введен карантин, видавший виды старенький кран в ванной, что в моей съемной квартире, взбунтовался и стал активно подтекать. "Чертов коронавирус, не его ли это работа?", промелькнула мысль, и я невольно вспомнил крылатую деголлевскую фразу о том, что "беды прилетают, как правило, эскадрильями". Правда, при этом генерал употребил вместо "бед" куда более резкое словечко.

Увы, сразу дозвониться до консьержа группы домов, где обитаю, не удалось. Поэтому принялся наводить справки о том, как разобраться с ситуацией в нынешних непростых условиях: ведь службы, не говоря уже о магазинах, не входящих в категорию "жизненно необходимых", закрыты президентским решением. Вспомнил о том, что в почтовом ящике всегда оказывается несколько картонок с телефонами агентств, готовых отремонтировать все что угодно, включая, естественно, сантехнику. На одной было крупно обозначено "Мой водопроводчик в Париже". Набрал номер и спустя пару минут "мой водопроводчик" откликнулся. Оказалось, что, как и многие другие подобные канторы, эта не ушла на карантин, а работает по-прежнему. Узнав о причине звонка, оператор сообщил о готовности направить своего человека в ближайшие два-три дня. На мой вопрос о том, во сколько этот визит обойдется, ответил: "49 евро за вызов, а там уж в зависимости от объема работ". Причем сразу же предупредил о мерах антиэпидемической безопасности: с сантехником в одной комнате не находиться, дистанция не меньше полутора метров, надеть маску, если такая имеется. "Наш человек тоже будет в маске и в защитных перчатках, а платить после по безналичному расчету", - подвел он черту. Я пообещал подумать и связаться с ним немного позже. К счастью, вскоре консьерж откликнулся и прислал через несколько дней водопроводчика, который бесплатно сменил старый кран на новый. Естественно, при соблюдении выше обозначенных предосторожностей.

Кстати, электрики также не попали под запрет и готовы прийти парижанам на помощь. Правда, с одним условием - в случае крайней необходимости. Однако клиентам всегда надо быть начеку, ибо среди них попадаются личности, готовые нагреть руки, извините, на коронавирусе. Так произошло недавно в городе Безье, что на юге Франции. Там квартиросъемщику, у которого дома полностью отрубилось электричество, электромонтер выставил счет в два раза выше, чем произведенные им работы. Когда его спросили, с какой стати, тот ответил: "100-процентная надбавка за COVID-19". Мол, плата за риск, якобы "мог заразиться при контакте с заказчиком". История попала в прессу, а Французская федерация ремесленников и малых предприятий поставила зарвавшегося коллегу на место. А после объяснила, что допускается лишь чуть-чуть увеличить счет (расходы на приобретение маски, геля-антисептика), а его накрутка была незаконной.

Ну а если кто-либо решил отремонтировать кран или провести какие-либо работы на дому самостоятельно? В принципе это возможно, тем более времени у миллионов оказавшихся практически под домашним арестом французов хоть отбавляй. И это несмотря на то, что магазины товаров для ремонта и обустройства жилья сейчас закрыты. Уточним, почти закрыты.

Желающие не сидеть дома без дела могут, выйдя на сайты строительных магазинов, выбрать то, что им нужно, и сделать заказ

Популярная в России сеть "Леруа Мерлен", ее другие французские аналоги предлагают свои услуги на "удаленке". Желающие не сидеть дома без дела могут, выйдя на сайты этих магазинов, выбрать то, что им нужно, и сделать заказ. Правда, по сокращенному в несколько раз каталогу, в котором содержится самое необходимое из отделов электричества, сантехники, отопления. После подтверждения заказа и его оплаты по интернету в тот же "Леруа Мерлен" можно через два часа (у других срок поболее) отправляться на машине. Запарковав автомобиль на стоянке и не выходя из него, следует дождаться работника магазина. Тот подвезет на тележке товар и погрузит в багажник. Так что для рукастых и сноровистых нынешнее невольное заточение уж точно не станет пустой потерей времени.