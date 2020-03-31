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31.03.2020 20:13
Рубрика: В мире

К сантехнику не приближаться

Службы быта в Париже отказались уходить на карантин. Желающие сделать дома ремонт могут заказать все необходимое в Интернете
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Бывает же такое. Буквально через пару дней после того, как во Франции в середине марта был введен карантин, видавший виды старенький кран в ванной, что в моей съемной квартире, взбунтовался и стал активно подтекать. "Чертов коронавирус, не его ли это работа?", промелькнула мысль, и я невольно вспомнил крылатую деголлевскую фразу о том, что "беды прилетают, как правило, эскадрильями". Правда, при этом генерал употребил вместо "бед" куда более резкое словечко.
Сегодня во Франции сантехники справедливо попали в список "жизненно необходимых" профессий. Фото: iStock Сегодня во Франции сантехники справедливо попали в список "жизненно необходимых" профессий. Фото: iStock
Сегодня во Франции сантехники справедливо попали в список "жизненно необходимых" профессий. Фото: iStock

Увы, сразу дозвониться до консьержа группы домов, где обитаю, не удалось. Поэтому принялся наводить справки о том, как разобраться с ситуацией в нынешних непростых условиях: ведь службы, не говоря уже о магазинах, не входящих в категорию "жизненно необходимых", закрыты президентским решением. Вспомнил о том, что в почтовом ящике всегда оказывается несколько картонок с телефонами агентств, готовых отремонтировать все что угодно, включая, естественно, сантехнику. На одной было крупно обозначено "Мой водопроводчик в Париже". Набрал номер и спустя пару минут "мой водопроводчик" откликнулся. Оказалось, что, как и многие другие подобные канторы, эта не ушла на карантин, а работает по-прежнему. Узнав о причине звонка, оператор сообщил о готовности направить своего человека в ближайшие два-три дня. На мой вопрос о том, во сколько этот визит обойдется, ответил: "49 евро за вызов, а там уж в зависимости от объема работ". Причем сразу же предупредил о мерах антиэпидемической безопасности: с сантехником в одной комнате не находиться, дистанция не меньше полутора метров, надеть маску, если такая имеется. "Наш человек тоже будет в маске и в защитных перчатках, а платить после по безналичному расчету", - подвел он черту. Я пообещал подумать и связаться с ним немного позже. К счастью, вскоре консьерж откликнулся и прислал через несколько дней водопроводчика, который бесплатно сменил старый кран на новый. Естественно, при соблюдении выше обозначенных предосторожностей.

Фото: Владимир Биль/РГ
Во Франции за сутки от COVID-19 умерли свыше 400 человек

Кстати, электрики также не попали под запрет и готовы прийти парижанам на помощь. Правда, с одним условием - в случае крайней необходимости. Однако клиентам всегда надо быть начеку, ибо среди них попадаются личности, готовые нагреть руки, извините, на коронавирусе. Так произошло недавно в городе Безье, что на юге Франции. Там квартиросъемщику, у которого дома полностью отрубилось электричество, электромонтер выставил счет в два раза выше, чем произведенные им работы. Когда его спросили, с какой стати, тот ответил: "100-процентная надбавка за COVID-19". Мол, плата за риск, якобы "мог заразиться при контакте с заказчиком". История попала в прессу, а Французская федерация ремесленников и малых предприятий поставила зарвавшегося коллегу на место. А после объяснила, что допускается лишь чуть-чуть увеличить счет (расходы на приобретение маски, геля-антисептика), а его накрутка была незаконной.

Ну а если кто-либо решил отремонтировать кран или провести какие-либо работы на дому самостоятельно? В принципе это возможно, тем более времени у миллионов оказавшихся практически под домашним арестом французов хоть отбавляй. И это несмотря на то, что магазины товаров для ремонта и обустройства жилья сейчас закрыты. Уточним, почти закрыты.

Желающие не сидеть дома без дела могут, выйдя на сайты строительных магазинов, выбрать то, что им нужно, и сделать заказ

Популярная в России сеть "Леруа Мерлен", ее другие французские аналоги предлагают свои услуги на "удаленке". Желающие не сидеть дома без дела могут, выйдя на сайты этих магазинов, выбрать то, что им нужно, и сделать заказ. Правда, по сокращенному в несколько раз каталогу, в котором содержится самое необходимое из отделов электричества, сантехники, отопления. После подтверждения заказа и его оплаты по интернету в тот же "Леруа Мерлен" можно через два часа (у других срок поболее) отправляться на машине. Запарковав автомобиль на стоянке и не выходя из него, следует дождаться работника магазина. Тот подвезет на тележке товар и погрузит в багажник. Так что для рукастых и сноровистых нынешнее невольное заточение уж точно не станет пустой потерей времени.

В мире Европа Франция Распространение коронавируса COVID-19 А как у них?

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