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31.03.2020 19:48
Рубрика: Общество

Бегом от Паркинсона

Как помочь мозгу лучше думать
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Спорт тренирует не только мышцы, но и мозг. Особенно полезен пожилым людям, снижая риск многих заболеваний, в том числе Альцгеймера и Паркинсона. Все это уже хорошо известно науке. Но вот почему физические упражнения полезны мозгу? Здесь пока много неясного.
Хочешь "включить" мозги? Занимайся физкультурой хотя бы двадцать минут каждый день. Фото: iStock Хочешь "включить" мозги? Занимайся физкультурой хотя бы двадцать минут каждый день. Фото: iStock
Хочешь "включить" мозги? Занимайся физкультурой хотя бы двадцать минут каждый день. Фото: iStock

Ответ на него сегодня ищут многие ученые, в том числе американские профессора Джин Александер и Дэвид Райхлен. В своих поисках они "отправились" на миллионы лет назад, изучая, как в ходе эволюции менялись отношения между телом и мозгом у наших далеких предков.

Особо ученые выделили два фактора. Первый - переход к движению на двух ногах. Это был сложнейший момент в нашей эволюции. Например, нередко бывали моменты, когда древнему человеку приходилось балансировать на одной ноге. Казалось бы, что тут особенного. Почему на него обратили внимание ученые? Дело в том, что для поддержания равновесия мозгу требовалось держать в уме большое количество информации и постоянно корректировать активность почти всех мышц тела. И одновременно следить за тем, что происходит вокруг. Таким образом переход на две ноги был очень серьезным испытанием для мозга, который способствовал его развитию.

Болезни мозга, по мнению ученых, отчасти связаны именно с сидячим образом жизни

Но кроме того, изменился и образ жизни древних существ. На самых ранних этапах развития наши предки жили на деревьях, питаясь в основном растениями. Но климат стал суше и холодней, что вынудило самых предприимчивых искать новые продуктовые базы. Они начали собирать пищу на земле и охотиться, а значит, перемещаться на большие расстояния. А это уже совсем иная физическая нагрузка, нежели при прежнем оседлом образе жизни.

Фото: pixabay.com
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И мозг должен был работать иначе, ведь перед ним ставились совершенно новые задачи. В дальних походах он должен был постоянно ориентироваться на местности, помнить, где бывал раньше, придумывать способы охоты и т.д. Постепенно задачи усложнялись, требовали все более быстрого оперативного решения. То есть сама эволюция диктовала человеку иметь мозг, способный решать множество разных задач для поиска пропитания. Таким образом, мозг и физическая активность постоянно взаимодействовали и дополняли друг с друга.

Цивилизация развалила эту связь. Для современного человека она в далеком прошлом. Сейчас ему, чтобы не умереть с голоду, не нужна длительная физическая нагрузка. Болезни мозга, по мнению ученых, отчасти связаны именно с сидячим образом жизни.

За последние годы наука опровергла многие мифы о мозге, например, что нервные клетки не восстанавливаются. Например, в экспериментах на мышах было показано, что бег усиливает образование новых нейронов в гиппокампе, который отвечает за память. Более того, ученые смогли понять, как это происходит. Оказывается, при физической нагрузке в мозге нарабатывается особый белок (нейротрофический фактор мозга), который и способствует росту новых нейронов, улучшению памяти.

Фото: pixabay.com
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Эти результаты оказались настолько сенсационными и неожиданными, что начались эксперименты на людях. Оказалось, что у них физические нагрузки также способствуют наработке этого белка, увеличивается размер гиппокампа и улучшается память. Следующие эксперименты показали эффект упражнений и других отделов мозга. По мнению ученых, упражнения помогают не только росту новых нейронов, но и увеличению связей между ними.

Словом, эффект спорта для мозга сегодня бесспорен. Он доказан и нашей эволюцией, и последними экспериментами. Но Александер и Райхлен считают, что действие этого тандема можно значительно повысить. Как тренируется современный человек? Он приходит в спортзал и "тягает" разные тренажеры. Да, нагрузка обеспечивается, но разве это сравнится с теми задачами, которые решал наш древний предок. Ведь двигаясь, охотясь, он еще должен был постоянно думать, решать самые разные когнитивные проблемы. Его мозг был постоянно включен. Вывод? Нам надо учесть этот опыт эволюции, а значит, включить мозг во время тренировок.

Хочешь "включить" мозги? Занимайся физкультурой хотя бы двадцать минут каждый день.

Такие исследования уже проведены, они показали, что подобное сочетание физической и умственной нагрузки действительно способствует наработке новых нейронов и увеличению нейротрофического фактора мозга, чем одна физическая нагрузка. Эти результаты открывают совершено новые возможности, чтобы создавать новые системы тренировок, особенно для пожилых людей.

По данным ученых, для улучшения работы мозга необходимо при средней нагрузке заниматься физическим упражнениями как минимум 150 минут в неделю, а при высокой интенсивности 75 минут.

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