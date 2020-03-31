Новости

На Кубани объявили экстренное предупреждение о заморозках 16:45
Ветераны получат единовременную выплату к 75-летию Победы в апреле 16:45
На Урале рабочего осудили за похищение жены во время размолвки с ней 16:44
Весной в армию будет призвано 135 тысяч человек 16:43
Совфед одобрил закон о налогообложении процентов со вкладов 16:41
Кинофестивали в Сан-Себастьяне и Цюрихе могут провести крупные кинорынки 16:32
Египетские пирамиды сделали средством борьбы с коронавирусом 16:32
Бомжей предложили поселить в отелях на время самоизоляции 16:32
В "Стражах Галактики 3" могут погибнуть два любимых фанатами персонажа 16:32
В Екатеринбурге показали, как устроен госпиталь на концертной площадке 16:22
Volkswagen теряет из-за коронавируса 2 млрд евро в неделю 16:22
Диетологи назвали самое безвредное для фигуры тесто 16:19
Совфед одобрил закон о праве регионов вводить налог на самозанятых 16:17
В Кремле объяснили необходимость расширения полномочий правительства 16:15
В Таиланде у троих россиян обнаружен коронавирус 16:14
Курганцам запретили ходить в лес 16:11
Матвиенко: Бизнес просит разрешить ввоз иностранных тестов на коронавирус 16:08
В Кремле назвали очень хорошей работу системы здравоохранения 16:06
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции 16:05
Глава МИД Кубы: Санкции США мешают бороться с пандемией 15:58
Кировская область присоединилась к режиму самоизоляции 15:56
Просмотр телевизора убедил Трампа отказаться от снятия карантина 15:55
Матвиенко: Поправки в Конституцию выйдут на первый план после спада эпидемии 15:45
В Австралии запретили покупать более двух ящиков пива в день 15:43
Качество автомобилей Lada вырастет благодаря Chevrolet Niva 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 15:46
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Три новых ресурса от музеев для виртуальных посетителей

Текст: Наталья Лебедева
Самоизоляция постепенно превращает жизнь онлайн в обыденную реальность. Уже мало кого можно удивить возможностью побродить по залам музеев, максимально приблизиться к экспонатам и даже "потрогать" их, не боясь оклика строгой смотрительницы. Поэтому российские музеи продолжают придумывать новые проекты, удивлять своих пользователей интерактивными возможностями и показывать то, что раньше было скрыто от глаз посетителей.

Музей Победы предлагает "побродить" по диораме, посвященной Сталинградской битве

Музей Победы, расположенный на Поклонной горе в Москве, открыл виртуальные двери для тех, кто находится в самоизоляции. На сайте музея и официальном YouTube-канале появилась новая виртуальная программа о Сталинградской битве. Онлайн-посетителям расскажут об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны через призму работ художников-баталистов.

Фото: iStock
Русский музей запустил онлайн-лекторий

Впервые можно будет "прогуляться" по диораме и рассмотреть вблизи детали, которые обычно ускользают от взора обычных посетителей музея, и узнать интересные истории, казалось бы, незначительных экспонатов.

В конце виртуального тура посетителя предложат ответить на вопросы. Самым внимательным и активным музей обещает подарки.

Древнейшая крепость Дербента приглашает на первую виртуальную экскурсию

Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, в который входит древнейшая крепость Нарын-Кала организовал первую онлайн-экскурсию на канале в YouTube.

Трехминутный фильм-выставка "История Дербента в живописных полотнах" расскажет удивительную историю крепости, построенной в одном из древнейших городов России. В 2015 году Дербент отпраздновал свое 2000-летие.

"В каждой ситуации нужно находить что-то положительное. Вы можете удобно расположиться на диване с чашкой чая и кофе и посмотреть нашу выставку", - зазывает посетителей Дербентский музей.

Пушкинский музей завел героям картин аккаунты в соцсетях

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина решил не ограничиваться виртуальными экскурсиями, и завел героям известных картин аккаунты в популярных соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. Авторами проекта стали учащиеся программ Пушкинский.Youth.

Как петербургские музеи и театры осваивают онлайн-технологии

"Мы сделали персонажам из картинной галереи музея странички в социальных сетях. У них теперь есть свои профили "ВКонтакте" и Instagram, они живут активной социальной жизнью - голландцы ругаются с фламандцами, барышни с картины Ренуара обсуждают Эйфелеву башню, герои Тинторетто и Кранаха реагируют на современную им политическую обстановку, а старушка Рембрандта делится рецептами голландской кухни", - рассказала ТАСС о проекте руководитель направления "Пушкинский.Youth" Наташа Гомберг.

Так, свой профиль получил Адриан Стивенс, герой портрета ван Дейка. Авторы проекта дополнили его биографию интересными подробностями и представили себе, в каких бы группах он мог бы состоять и какие посты репостил.

В намеченной на 5 апреля онлайн акции ГМИИ им. А.С. Пушкина "Я покажу тебе музей" экспонаты музея со своими аккаунтами примут самое активное участие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В этот день в 1853 году родился нидерландский художник-постимпрессионист Винсент ван Гог. Голландец по происхождению, ван Гог значительную часть своей жизни провел во Франции. Не получивший систематического художественного образования и не имевший постоянного учителя, ван Гог сменил множество профессий, прежде чем окончательно утвердился в своем решении стать художником: «Я останусь псом, я буду нищим, но я буду художником!». Его творческий путь — драматическая история поисков собственного художественного языка. Перед смертью ван Гог имел полное право сказать: «Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка». Неслучайно Александр Бенуа назовет этого великого художника «мучеником идеи». В 1888 году состоялась первая встреча художника со Средиземным морем, когда он на дилижансе, проехав через болота Камарга, очутился в рыбацком поселке Сент-Мари. Художнику полюбились и изменчивый цвет моря, и расписные лодки, хрупкость и рукотворность которых он отмечал особо. Новые впечатления вдохновили живописца: во время пребывания в Сент-Мари, длившегося около пяти дней, он выполнил три картины маслом и девять рисунков. Цельность эмоционального переживания мотива лучше всего воплотилась в картине «Море в Сент-Мари», написанной рельефными мазками скорее всего на пленэре на ветреном берегу моря. Винсент ван Гог. Море в Сент-Мари. 1888

Публикация от ГМИИ им. А.С. Пушкина (@theartsmuseum)

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Гид-парк

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции
Путин и Трамп согласились в оценке ситуации с ценами на нефть
Физлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Чем удивит зрителей онлайн-марафон "Русских сезонов"
Как жить театрам, если зрители самоизолируются