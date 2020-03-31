Самоизоляция постепенно превращает жизнь онлайн в обыденную реальность. Уже мало кого можно удивить возможностью побродить по залам музеев, максимально приблизиться к экспонатам и даже "потрогать" их, не боясь оклика строгой смотрительницы. Поэтому российские музеи продолжают придумывать новые проекты, удивлять своих пользователей интерактивными возможностями и показывать то, что раньше было скрыто от глаз посетителей.

Музей Победы предлагает "побродить" по диораме, посвященной Сталинградской битве

Музей Победы, расположенный на Поклонной горе в Москве, открыл виртуальные двери для тех, кто находится в самоизоляции. На сайте музея и официальном YouTube-канале появилась новая виртуальная программа о Сталинградской битве. Онлайн-посетителям расскажут об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны через призму работ художников-баталистов.

Впервые можно будет "прогуляться" по диораме и рассмотреть вблизи детали, которые обычно ускользают от взора обычных посетителей музея, и узнать интересные истории, казалось бы, незначительных экспонатов.

В конце виртуального тура посетителя предложат ответить на вопросы. Самым внимательным и активным музей обещает подарки.

Древнейшая крепость Дербента приглашает на первую виртуальную экскурсию

Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, в который входит древнейшая крепость Нарын-Кала организовал первую онлайн-экскурсию на канале в YouTube.

Трехминутный фильм-выставка "История Дербента в живописных полотнах" расскажет удивительную историю крепости, построенной в одном из древнейших городов России. В 2015 году Дербент отпраздновал свое 2000-летие.

"В каждой ситуации нужно находить что-то положительное. Вы можете удобно расположиться на диване с чашкой чая и кофе и посмотреть нашу выставку", - зазывает посетителей Дербентский музей.

Пушкинский музей завел героям картин аккаунты в соцсетях

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина решил не ограничиваться виртуальными экскурсиями, и завел героям известных картин аккаунты в популярных соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. Авторами проекта стали учащиеся программ Пушкинский.Youth.

"Мы сделали персонажам из картинной галереи музея странички в социальных сетях. У них теперь есть свои профили "ВКонтакте" и Instagram, они живут активной социальной жизнью - голландцы ругаются с фламандцами, барышни с картины Ренуара обсуждают Эйфелеву башню, герои Тинторетто и Кранаха реагируют на современную им политическую обстановку, а старушка Рембрандта делится рецептами голландской кухни", - рассказала ТАСС о проекте руководитель направления "Пушкинский.Youth" Наташа Гомберг.

Так, свой профиль получил Адриан Стивенс, герой портрета ван Дейка. Авторы проекта дополнили его биографию интересными подробностями и представили себе, в каких бы группах он мог бы состоять и какие посты репостил.

В намеченной на 5 апреля онлайн акции ГМИИ им. А.С. Пушкина "Я покажу тебе музей" экспонаты музея со своими аккаунтами примут самое активное участие.