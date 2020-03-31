Музей Победы предлагает "побродить" по диораме, посвященной Сталинградской битве
Музей Победы, расположенный на Поклонной горе в Москве, открыл виртуальные двери для тех, кто находится в самоизоляции. На сайте музея и официальном YouTube-канале появилась новая виртуальная программа о Сталинградской битве. Онлайн-посетителям расскажут об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны через призму работ художников-баталистов.
Впервые можно будет "прогуляться" по диораме и рассмотреть вблизи детали, которые обычно ускользают от взора обычных посетителей музея, и узнать интересные истории, казалось бы, незначительных экспонатов.
В конце виртуального тура посетителя предложат ответить на вопросы. Самым внимательным и активным музей обещает подарки.
Древнейшая крепость Дербента приглашает на первую виртуальную экскурсию
Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, в который входит древнейшая крепость Нарын-Кала организовал первую онлайн-экскурсию на канале в YouTube.
Трехминутный фильм-выставка "История Дербента в живописных полотнах" расскажет удивительную историю крепости, построенной в одном из древнейших городов России. В 2015 году Дербент отпраздновал свое 2000-летие.
"В каждой ситуации нужно находить что-то положительное. Вы можете удобно расположиться на диване с чашкой чая и кофе и посмотреть нашу выставку", - зазывает посетителей Дербентский музей.
Пушкинский музей завел героям картин аккаунты в соцсетях
Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина решил не ограничиваться виртуальными экскурсиями, и завел героям известных картин аккаунты в популярных соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. Авторами проекта стали учащиеся программ Пушкинский.Youth.
"Мы сделали персонажам из картинной галереи музея странички в социальных сетях. У них теперь есть свои профили "ВКонтакте" и Instagram, они живут активной социальной жизнью - голландцы ругаются с фламандцами, барышни с картины Ренуара обсуждают Эйфелеву башню, герои Тинторетто и Кранаха реагируют на современную им политическую обстановку, а старушка Рембрандта делится рецептами голландской кухни", - рассказала ТАСС о проекте руководитель направления "Пушкинский.Youth" Наташа Гомберг.
Так, свой профиль получил Адриан Стивенс, герой портрета ван Дейка. Авторы проекта дополнили его биографию интересными подробностями и представили себе, в каких бы группах он мог бы состоять и какие посты репостил.
В намеченной на 5 апреля онлайн акции ГМИИ им. А.С. Пушкина "Я покажу тебе музей" экспонаты музея со своими аккаунтами примут самое активное участие.
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В этот день в 1853 году родился нидерландский художник-постимпрессионист Винсент ван Гог. Голландец по происхождению, ван Гог значительную часть своей жизни провел во Франции. Не получивший систематического художественного образования и не имевший постоянного учителя, ван Гог сменил множество профессий, прежде чем окончательно утвердился в своем решении стать художником: «Я останусь псом, я буду нищим, но я буду художником!». Его творческий путь — драматическая история поисков собственного художественного языка. Перед смертью ван Гог имел полное право сказать: «Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка». Неслучайно Александр Бенуа назовет этого великого художника «мучеником идеи». В 1888 году состоялась первая встреча художника со Средиземным морем, когда он на дилижансе, проехав через болота Камарга, очутился в рыбацком поселке Сент-Мари. Художнику полюбились и изменчивый цвет моря, и расписные лодки, хрупкость и рукотворность которых он отмечал особо. Новые впечатления вдохновили живописца: во время пребывания в Сент-Мари, длившегося около пяти дней, он выполнил три картины маслом и девять рисунков. Цельность эмоционального переживания мотива лучше всего воплотилась в картине «Море в Сент-Мари», написанной рельефными мазками скорее всего на пленэре на ветреном берегу моря. Винсент ван Гог. Море в Сент-Мари. 1888