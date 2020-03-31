Дважды в неделю - по вторникам и четвергам - шеф-повара московских ресторанов раскрывают свои кулинарные секреты не онлайн. Подрабинек на своем примере показывает, как легко и быстро можно приготовить даже самое сложное блюдо, не выходя из дома, используя то, что есть в холодильнике у каждого.
Вот мы и задали ему встречный вопрос, специально для читателей "РГ": какие блюда можно приготовить из гречки, которой многие на сегодняшний день запаслись. Марк Подрабинек дал пять рецептов совместно с профессиональным поваром - шефом одного из московских ресторанов - Иваном Малышко. Остается добавить, что тематические онлайн-трансляции в прямом эфире, направленные на то, чтобы люди оставались дома, соблюдали меры предосторожности и минимизировали общение в офлайн-режиме, подготовил информационный портал Life совместно с проектом #Москвастобой, созданным столичным комитетом по туризму. Смотреть их можно, воспользовавшись предлагаемым ниже QR-кодом. Итак - рецепты от Марка Подрабинека.
1. Гречневые котлеты
Ингредиенты:
Гречневая крупа - 1 стакан
Картофельный крахмал - 2 столовые ложки
Соль/перец по вкусу
Способ приготовления:
Отвариваем стакан гречки до полуготовности, то есть она должна чуть подхрустывать. Добавляем крахмал, соль, перец. Далее слегка пробиваем готовую массу в блендере, формируем котлеты и слегка обжариваем на растительном масле. Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем в духовке 5 минут.
2. Бургер с гречневой котлетой
Ингредиенты:
Гречневая котлета, приготовленная по рецепту выше
Бриошь или любая булочка
Свежий огурец и помидор
Лист салата
Соус: сырный, барбекю, кетчуп (на выбор - по вкусу)
Способ приготовления:
Обжариваем слегка булочку на сливочном масле до золотистой корочки. Разрезаем. На нижнюю часть кладем лист салата, сверху огурец и помидор, на них - гречневую котлету, накрываем второй частью булочки.
Комментарий шеф-повара: "В нашем ресторане такие бургеры в период поста уходят на ура".
3. Гречневая запеканка
Ингредиенты:
Мясной фарш (любой по вкусу)
Гречка - 1 стакан
Овощи: морковь, лук
Крахмал - 2 ст. ложки
Способ приготовления:
Обжаривается фарш с овощами до готовности на растительном масле. Далее отваривается гречка и в нее добавляется крахмал. Выкладываем в блюдо слой гречки, далее фарш с овощами и сверху еще слой гречки. Сверху поливаем растопленным сливочным маслом. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем запеканку примерно 10 минут. Если вы держите пост, то можно приготовить овощную запеканку без мяса.
4. Гречневые блинчики с клюквенным соусом
Ингредиенты:
Гречка - 1 стакан молотой
Мука - 0,5 стакана
Молоко - 1,5 стакана
Яйцо - 1-2 шт.
Соль
Соус:
Замороженная клюква - 1 стакан
Сахар - по вкусу
Вода - 1/5 стакана
Способ приготовления:
Сначала гречку в сыром виде промалываем в кофемолке или в блендере. Далее просеиваем, чтобы получилась гречневая мука. Далее смешиваем в блендере размолотую гречку, муку, яйцо, молоко, соль. Выпекаем блины.
Соус: размораживаем клюкву, выкладываем в небольшую кастрюлю, добавляем сахар по вкусу, заливаем до края, чтобы еле-еле прикрывало водой ягоды. Отвариваем буквально 5-7 минут. Далее - взбиваем в блендере и можно подавать к блинам.
5. Гречка с овощами
Ингредиенты:
Гречка
Помидоры
Лук
Перец
Томатная паста
Способ приготовления:
Отвариваем гречку. Обжариваем помидоры, лук, перец, можно добавить томатную пасту. Далее все перемешать и протушить 10 минут на медленном огне. Кстати, если добавить к массе яйца и запечь - получится превосходный гречневый омлет.
Кто дает советы?
Авторское шоу "Есть в России" с Марком Подрабинеком в каждом из выпусков рассказывает о том, как умеют готовить в одном из городов России, за пределами Садового кольца. Что особенного можно найти на сочинских рынках? Где поесть на Камчатке и на Байкале? Могут ли рестораны Золотого кольца, Сибири и Дальнего Востока дать фору лучшим заведениям Москвы и Санкт-Петербурга? Лучшие из лучших потом входят в специальный гид "Есть в России". Хронометраж каждой программы - до 15 минут.
Три корочки хлеба
Сухарики и гренки
Если у вас остался хлеб и он черствеет, можно приготовить из него три простых блюда. Соленые сухарики - подходит для черного и ржаного хлеба. Нужно нарезать хлеб на квадратики, посыпать солью и подсушить в духовке. Сладкие сухарики - для белого хлеба. Только его следует посыпать сахаром, можно и корицей. Также полезно вспомнить рецепт гренок: черствеющий хлеб окунуть в молоко, затем - в яйцо и поджарить с двух сторон на сковородке. Соль и специи - по вкусу.
Оладушки из каши
Если после завтрака дома осталась овсяная каша, из нее получатся оладушки. В кашу вбивается два яйца, добавляется соль, сахар, мука и растительное масло. И можно их жарить. Манная каша, рисовая и другие также вполне годятся для того, чтобы на следующий день вся семья лакомилась оладушками. Если осталось пюре, то по такому же рецепту из него можно приготовить картофельные котлетки.
Штормяга
Любимое блюдо моряков. Альтернатива пицце. Остатки еды крошатся в миску. Это могут быть помидоры, кусочки сыра, колбасы и мяса, черный хлеб - все, что ваша фантазия пожелает. Все это заливается яйцом и жарится на сковороде. Главный секрет успешной штормяги в том, что ее хорошо делать вместе с детьми. Доказано - они очень любят это блюдо.
Лучший десерт - фруктовый салат. Это на тот случай, если вы закупились фруктами, а они перезревают. Можно, конечно, и пирог испечь с ними. Это и полезнее - сейчас рекомендуют, чтобы продукты проходили тепловую обработку. Но если нет времени на выпечку - можно просто все аккуратно нарезать, а для красоты сделать шапочку из взбитых сливок.