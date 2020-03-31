"Не только гречка" - так называются акции, которые проводит популярный ведущий, автор программы "Есть в России" Марк Подрабинек.

Фото: instagram.com/okadrov/

Дважды в неделю - по вторникам и четвергам - шеф-повара московских ресторанов раскрывают свои кулинарные секреты не онлайн. Подрабинек на своем примере показывает, как легко и быстро можно приготовить даже самое сложное блюдо, не выходя из дома, используя то, что есть в холодильнике у каждого.

Вот мы и задали ему встречный вопрос, специально для читателей "РГ": какие блюда можно приготовить из гречки, которой многие на сегодняшний день запаслись. Марк Подрабинек дал пять рецептов совместно с профессиональным поваром - шефом одного из московских ресторанов - Иваном Малышко. Остается добавить, что тематические онлайн-трансляции в прямом эфире, направленные на то, чтобы люди оставались дома, соблюдали меры предосторожности и минимизировали общение в офлайн-режиме, подготовил информационный портал Life совместно с проектом #Москвастобой, созданным столичным комитетом по туризму. Смотреть их можно, воспользовавшись предлагаемым ниже QR-кодом. Итак - рецепты от Марка Подрабинека.

5 рецептов блюд из гречки

1. Гречневые котлеты

Ингредиенты:

Гречневая крупа - 1 стакан

Картофельный крахмал - 2 столовые ложки

Соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем стакан гречки до полуготовности, то есть она должна чуть подхрустывать. Добавляем крахмал, соль, перец. Далее слегка пробиваем готовую массу в блендере, формируем котлеты и слегка обжариваем на растительном масле. Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем в духовке 5 минут.

2. Бургер с гречневой котлетой

Фото: PHOTOXPRESS

Ингредиенты:

Гречневая котлета, приготовленная по рецепту выше

Бриошь или любая булочка

Свежий огурец и помидор

Лист салата

Соус: сырный, барбекю, кетчуп (на выбор - по вкусу)

Способ приготовления:

Обжариваем слегка булочку на сливочном масле до золотистой корочки. Разрезаем. На нижнюю часть кладем лист салата, сверху огурец и помидор, на них - гречневую котлету, накрываем второй частью булочки.

Комментарий шеф-повара: "В нашем ресторане такие бургеры в период поста уходят на ура".

3. Гречневая запеканка

Ингредиенты:

Мясной фарш (любой по вкусу)

Гречка - 1 стакан

Овощи: морковь, лук

Крахмал - 2 ст. ложки

Способ приготовления:

Обжаривается фарш с овощами до готовности на растительном масле. Далее отваривается гречка и в нее добавляется крахмал. Выкладываем в блюдо слой гречки, далее фарш с овощами и сверху еще слой гречки. Сверху поливаем растопленным сливочным маслом. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем запеканку примерно 10 минут. Если вы держите пост, то можно приготовить овощную запеканку без мяса.

4. Гречневые блинчики с клюквенным соусом

Фото: PHOTOXPRESS

Ингредиенты:

Гречка - 1 стакан молотой

Мука - 0,5 стакана

Молоко - 1,5 стакана

Яйцо - 1-2 шт.

Соль

Соус:

Замороженная клюква - 1 стакан

Сахар - по вкусу

Вода - 1/5 стакана

Способ приготовления:

Сначала гречку в сыром виде промалываем в кофемолке или в блендере. Далее просеиваем, чтобы получилась гречневая мука. Далее смешиваем в блендере размолотую гречку, муку, яйцо, молоко, соль. Выпекаем блины.

Соус: размораживаем клюкву, выкладываем в небольшую кастрюлю, добавляем сахар по вкусу, заливаем до края, чтобы еле-еле прикрывало водой ягоды. Отвариваем буквально 5-7 минут. Далее - взбиваем в блендере и можно подавать к блинам.

5. Гречка с овощами

Ингредиенты:

Гречка

Помидоры

Лук

Перец

Томатная паста

Способ приготовления:

Отвариваем гречку. Обжариваем помидоры, лук, перец, можно добавить томатную пасту. Далее все перемешать и протушить 10 минут на медленном огне. Кстати, если добавить к массе яйца и запечь - получится превосходный гречневый омлет.

Кстати

Кто дает советы?

Авторское шоу "Есть в России" с Марком Подрабинеком в каждом из выпусков рассказывает о том, как умеют готовить в одном из городов России, за пределами Садового кольца. Что особенного можно найти на сочинских рынках? Где поесть на Камчатке и на Байкале? Могут ли рестораны Золотого кольца, Сибири и Дальнего Востока дать фору лучшим заведениям Москвы и Санкт-Петербурга? Лучшие из лучших потом входят в специальный гид "Есть в России". Хронометраж каждой программы - до 15 минут.