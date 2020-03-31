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31.03.2020 20:42
Рубрика: Власть

Стоп-сигнал

Михаил Мишустин поручил оповещать граждан о нарушениях условий карантина
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
С 3 апреля граждане России, нарушившие условия нахождения на карантине, начнут получать смс-предупреждения. Одновременно информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия превентивных мер. Правительство в ближайшие несколько дней должно завершить полную подготовку информационных систем, которые позволят вести учет граждан, возвращающихся в страну из мест с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, и контроль тех, кто находится на самоизоляции и карантине. Для этого по поручению премьер-министра Михаила Мишустина задействуют единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а также технические возможности операторов мобильной связи.
Михаил Мишустин дал новые поручения в связи с пандемией коронавируса. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин дал новые поручения в связи с пандемией коронавируса. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин дал новые поручения в связи с пандемией коронавируса. Фото: РИА Новости

С понедельника на портале госулуг появилась специальная электронная форма для прибывающих из других концов мира россиян. В ней требуется указать сведения о себе, в том числе фактический адрес проживания на время карантина. Сделать это необходимо до прохождения пограничного контроля. Прилетающие спецрейсами по спискам МИД будут получать смс-оповещения об этой обязанности. Такое же информирование предусмотрено для граждан, прибывших на территорию России, по факту регистрации их мобильных устройств в сетях операторов мобильной связи. Тем, кто не имеет такой технической возможности, должны помочь сотрудники пограничной службы или Роспотребнадзора.

Фото: iStock / anyaivanova
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Кроме того, с 1 апреля сведения из анкет, заполненных вернувшимися в страну лицами, станут автоматически поступать в Фонд социального страхования для дистанционного оформления электронных больничных с последующей их выдачей также в электронном виде.

Отдельная функция системы - контроль за тем, как граждане выполняют условия карантина по указанным ими адресам. К этому привлекут операторов мобильной связи. Глава правительства поручил с 3 апреля начать информирование людей с помощью СМС-сервисов и ЕПГУ о случаях нарушения ими правил карантина и передачу этих данных в МВД, минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу.

Не останутся без помощи те россияне, кто по каким-то причинам просто не может сейчас вернуться на родину. Михаил Мишустин поручил МИД оказать материальную поддержку гражданам, которые нуждаются в деньгах и жилье в стране пребывания. Минфину предписано выделить необходимые средства из бюджета.

Ряд поручений премьера направлен на решение отдельных оргвопросов для эффективной работы сейчас системы здравоохранения. Минпромторг, минздрав и Роспотребнадзор до 1 апреля утвердят двухнедельный график поставок в медорганизации медицинских масок. Средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием для борьбы с вирусом должны быть обеспечены закрытые административно-территориальные образования и моногорода, на территории которых размещены предприятия атомной и иной специальной промышленности, исправительные учреждения страны.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Изоляция во внерабочее время может стать правилом для медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией. Минздраву и минэкономразвития поручено до 2 апреля проработать такую возможность в условиях преимущественно медицинских организаций или при необходимости на базе гостиниц и иных объектов расселения. До 1 апреля от ведомств и регионов премьер ожидает предложения по перепрофилированию государственных и частных медицинских организаций на прием людей с инфекцией.

Временно в ЗАГСах прекратят проводить торжественные церемонии бракосочетания. Минюст и регионы проработают возможность оказания услуги в дистанционной форме для особо нетерпеливых.

В новых условиях ежедневной работой для правительства стала срочная подготовка мер поддержки населения и экономики. 31 марта Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам. "Мы и дальше будем мониторить развитие ситуации, расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей", - заверил премьер.

Россиянам, у которых нет пока возможности вернуться из-за границы, будет оказана материальная помощь

Мишустин счел нужным отдельно пояснить тонкости предложенного президентом налога на процентный доход с банковских вкладов. Зарплатные счета под его действие не попадут, заверил он. Инициатива главы государства вообще не коснется текущих банковских счетов, ставка по которым не превышает 1 процента. Налог не будет распространяться на сами счета, подчеркнул премьер-министр. "Речь идет только о процентных доходах по ним. Причем первые 60 тысяч рублей процентного дохода облагаться налогом не будут. Под налог попадут только суммы, превышающие этот уровень", - пояснил он. Наконец, в этом и следующем году платить налог не придется. "Налог коснется только доходов, которые будут получены в 2021 году, а сам налог будет подлежать к уплате только в 2022 году", - обратил внимание Мишустин.

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